Ağdam’ın Ermeni işgalinden kurtarılmasına Rusya’da yaşayan Azerbaycanlı soydaş böyle sevindi

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MOSKOVA – ÖZEL

Yaklaşık 28 yıl aradan sonra Azerbaycan’a ait Karabağ’ın Ağdam bölgesinin Ermeni işgalinden kurtarılmasına sevinen Rusya’daki Azerbaycanlı soydaş Habil Ağcayev, kendi dükkanının vitrini değiştirerek sevincini böyle aktardı.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya yakın İvanteyevka kentinde yaşayan ve aslen Akdamlı olan Habil, Rusya’da 1990’lı yıllarda ziraat mühendisliği alanında yüksek eğitim almış.

20 Kasım 2020‘te Azerbaycan Ordusu’nun, Ağdam’ı Ermeni işgalinden kurtarılmasını duyunca sevincinden geceleri uyuyamadı.

dikGAZETE’ye konuşan Habil, “Rusya’da 36 yıldır yaşıyorum. Aslen Akdam’ın Guzanlı köyündenim. En son 1988 yılında Akdam’da bulundum. Daha sonra Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından 1993 yılında işgal edildi. Kaç yıldır böyle vatan, köyümün hasratıyla yaşıyordum. Çok ağır bir duygu!” diyerek duygularını aktardı.

Habil, duygularını şu cümlelerle ifade etti:

“Akdam’ın işgalden kurtarıldığını duyunca göz yaşlarıma hakim olamadım. Sevincimden ne yapacağımı bilmiyordum. Sahip olduğum dükkanın vitrini değiştirerek “Akdam” ve bir de Azerbaycan bayraklı resmi koydum. Sevincimi böyle aktarmak istiyorum burada! Her defa bu vitrini gördüğümde Akdam’ı hatırlıyorum ve ona kavuşacak gün için sabırsızlanıyorum.”

Habil, “Mayınlardan henüz temizlenmedi. Buradaki yazlık evimde Akdam için çiçekler de yetiştirdim. Akdam’a gittiğimde bu çiçekleri orada ekeceğim. Bazen duygularımı sözle aktaramıyorum. Kalbim her zaman Akdam’ın yanında oldu” dedi

Akdam’ın Sovyet döneminde çok güzel bir bölge olduğunu kaydeden Habil, “Eski fotoğraflara bakıyorum. Çok güzel bir bölgeydi. Ermeni güçleri harabeye çevirdi. Dünyada böyle harabeye çevrilmiş kent yok. Çünkü bunlar işgal sırasında yapılmış. Şükürler olsun ki şanlı Azerbaycan Ordusu tarafından kurtarıldı. İnanıyorum ki Akdam daha da güzel olacak!” şeklinde konuştu.

Fuad Safarov, dikGAZETE.com

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/agdam-in-ermeni-isgalinden-kurtarilmasina-rusya-da-yasayan-h619991.html