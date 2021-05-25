ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ / BAKIRKÖY KİLİSESİ YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 24 Մայիս 2021, Երկուշաբթի, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Պաքըրգիւղի Ծնունդ Ս. Աստուածածնի Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի անդամները, գլխաւորութեամբ Ատենապետ Մէսուտ Էօզտէմիրի։

Այցելուներ, երկար ժամանակէ ի վեր Պատրիարք Հօր քաղաքավարական այցելութիւն տալու փափաքն ունէին, սակայն թագաժահրի (քորոնա) համավարակի սահմանափակումներուն պատճառաւ յետաձգած էին իրենց այցելութիւնը։ Զրոյցի ընթացքին եկեղեցւոյ, վարժարանի եւ թաղի գործունէութեանց մասին տեղեկութիւններ փոխանցեցին Նորին Ամենապատուութեան։

Պատրիարք Հայրը, բարի գալուստ մաղթեց այցելուներուն եւ շեշտեց թէ՝ Պաքըրգիւղը որպէս հայաշատ թաղ կարեւոր նշանակութիւն ունէր նաեւ Աթոռոյ մօտ։ Այս առումով, իր բարեմաղթութիւնները փոխանցեց ու յաջողութիւն մաղթեց այցելուներուն։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 24 Mayıs 2021, Pazartesi, Patrikhane’de, Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özdemir önderliğindeki Bakırköy Dznunt S. Asdvadzadzni Kilisesi’nin Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri kabul etti.

Ziyaretçiler, bu nezaket ziyaretini daha önce vermek istediklerini, fakat Coronavirüs pandemi süreci nedeniyle, ziyaretlerini ertelemek durumunda kaldıklarını belirttiler. Sohbet esnasında, kilisedeki, okuldaki ve semtteki çalışmalar hakkında Patrik Hazretleri’ne bilgiler sunuldu.

Patrik Hazretleri, ziyaretçileri selamladıktan sonra, Ermeni Cemaati üyelerinin yoğun olarak yaşadığı Bakırköy’ün önemine değindi. Bu bağlamda, ziyaretçilere iyi dileklerini sundu ve başarılar diledi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/