Yaklaşık 200 Yahudi Kudüs’teki Ermeni mahallesini ziyaret edip Ermenilerden özür diledi

23 Mayıs’ta Kudüs Ermeni mahallesini değişik kuruluşları temsil eden yaklaşık 200 Yahudi ziyaret etti. Ziyarette bulunan Yahudiler günler önce saldırıya maruz kalan Ermeni ruhaniler Tiran Hakobyan ve Arbak Sarukhanyan ile görüştü.

Bu iki Ermeni ruhani, aşırıcı Yahudilerin saldırısına uğramıştı.

Bu olaydan dolayı Kudüs’ün Ermeni mahallesini ziyaret eden Yahudiler özür diledi ve Kudüs Ermeni Patrikliği’yle Ermeni toplumuna dayanışmalarını ifade ettiler.

Görüşmede benzer olaylarının yaşanmaması için atılması gereken adımlar ele alındı.

ERMENİ HABER AJANSI