Son dakika… ABD seçimini yaptı! Türkiye’ye papazlı gözdağı…

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Yunanistan’ın birçok noktasına kalıcı üsler kurmaya hazırlanan ABD ordusunun nihai seçimi, Yunan medyasında bayrama yol açtı. Türkiye’ye meydan okuyan ABD ordusu Ege Denizi’nin ortasındaki İskiri’ye konuşlanacak. Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan’ın yanında saf tutan, Girit Adası’ndaki Suda Üssü’ne Dışişleri Bakanı ve uçak gemisi gönderen ABD, Türkiye’yi tamamen karşısına alacak skandal bir adım atıyor. Yunan Kathimerini gazetesi, son bir yıl içinde Türkiye’ye gözdağı için çok sayıda tatbikata girişen ABD’nin Yunanistan’da askeri varlığını kalıcı olarak artırmaya hazırlandığını manşetten duyurdu. Habere göre, Yunanistan’a bir ordu yığmaya karar veren ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un stratejik hedefinde kalıcı ve dönüşümlü askeri üslerin kurulması var. Halihazırda Girit’teki Suda Üssü’nün yanı sıra kuzeydeki Dedeağaç limanını kullanan ABD ordusu, Larissa ve Stefanovikeio’daki hava üslerine de savaş uçaklarını indiriyor. Kathimerini, ABD’ye dört ayrı üs daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın Pentagon’a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazdı. Öne çıkan ilk yer, batıdaki Andravida hava üssü. Son aylarda Yunanistan’ın uluslararası hava tatbikatlarına ev sahipliği yapan Andravida’dan, ABD’ye ait F-15 ve F-16 savaş uçakları ile KC-135 tanker uçakları da havalandı. Girit Adası’ndaki Suda Üssü’nde konuşlanan ABD özel kuvvetler askerleri için yedek üs olarak ise, kuzeydeki Selanik yakınlarında bulunan Rentina öne çıkıyor. MEĞER BOŞUNA POZ VERMEMİŞLER

ABD ve Yunan ordusu, geçen hafta NATO operasyonları kapsamında Batı Trakya’daki Kavala yakınlarında tatbikat yaptı. Resmi internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, askerler arasındaki papazlar dikkat çekti. Gazetenin Yunanca versiyonunda ‘ABD Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı seçiyor’ manşeti tercih edilirken, İngilizce edisyonunda ise ‘ABD ve Yunanistan askeri işbirliğini artırıyor’ denildi. Kathimerini, Washington’ın Atina’yı tercih etme sebebi olarak ise Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunları gösterdi ve ABD’nin duyduğu endişe nedeniyle söz konusu adımı attığını savundu. ABD, birkaç hafta önce Yunan ordusunun özel kuvvetler askerlerine aralarında kablosuz iletişim cihazlarının da yer aldığı yüksek teknoloji ürünleri tedarik etti. Atina, Washington’a 9 milyon dolar ödedi. ABD SAFINI SEÇTİ

USS Dwight D. Eisenhower’ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Mart ayı başında Yunanistan’a destek için Doğu Akdeniz’e gönderildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suda Üssü’ne Mart ayında demirleyen ABD uçak gemisi USS Eisenhower’ı resmen ziyaret etti. Başbakan Miçotakis’in yanında Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve ABD’nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt vardı. Yunanistan ve ABD ordusu Türkiye’ye gözdağı vermek için uçak gemisinin de yer aldığı tatbikatlar yaptı, ardından USS Eisenhower Girit Adası’ndaki Suda Üssü’ne demirledi. Washington’a geçen yıl F-35 savaş uçakları için resmen başvuran Yunanistan, ayrıca Türkiye korkusuyla bir diğer sıkı fıkı müttefiki Fransa’dan 18 Rafale jeti satın aldı. Türkiye ise ABD tarafından F-35 programından daha önce çıkarılmıştı. Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz’i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye’ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021’in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit’ten Selanik’e kadar neredeyse tüm Ege Denizi’ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı. Doğu Akdeniz’de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan’ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs’a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD’de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower’ı Girit’e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı. Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan’a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik’ten güneydeki Girit’e uzanıyordu. Suda Üssü’nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le birlikte gezen Pompeo’nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD’nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü’ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. MEİS’E KADAR UÇTULAR

Yunanistan’ın Nisan ayı içerisinde yedi ülkeyle birlikte yürüttüğü INIOCHOS tatbikatında savaş uçakları peş peşe havalandı, Yunan medyası kendinden geçip Türkiye’yi hedef tahtasına koydu. İsrail’in F-18, ABD’nin F-16, Fransa’nın Rafale ve Mirage, Birleşik Arap Emirlikleri’nin F-16 gibi jetlerle katıldığı tatbikatta, savaş uçakları Yunanistan’ın batısındaki Andravida üssünde fil yürüyüşü gerçekleştirdi. 22 Nisan’da sona eren tatbikatta İsrail F-18’leri ilk kez havalanırken, Yunan medyası Avrupa’nın en büyük hava tatbikatında savaş uçaklarının Lemnos’tan Meis ve Rodos’a kadar uçtuğunu yazdı. Jetlerin Andravida hava üssünden iki bin kalkış yaptığını aktaran yerel medya, ABD, İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs savaş uçaklarının Ankara’ya mesaj verdiğini ileri sürdü. Fil yürüyüşü fotoğraflarını ve savaş uçaklarının kalkış görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan savunma muhabirleri ise, ‘Hepsini yak’, ‘Gökyüzünde ateş’, ‘Gece hepsine izin verildi’, ‘Yasak kaçta başlar?’ gibi mesajlar yazdı. Medyadaki haberlerde aynı anda havalanan 33 savaş uçağının, Ege Denizi’nin kuzeyindeki Semadirek’ten ana karaya en uzak ada olan Meis’e kadar geniş bir alanda seyrettiği belirtildi. MİÇOTAKİS VE PYATT HAVA ÜSSÜNDE

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yanında Yunan hayranı ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’la birlikte Andravida Hava Üssü’nü ziyaret etti. Pilot ceketi giyen Miçotakis, Fransız Rafale jetlerinin önünde konuşma yaptı. ABD’nin Atina Büyükelçisi Pyatt ise, F-16’ya binip fotoğraf paylaştı. Büyükelçi Pyatt, Twitter mesajında kokpitten kendisine nefes kesen Yunanistan manzaraları gösteren ABD’nin Avrupa-Afrika komutanlığına teşekkür etti ve tatbikata katılmaktan gurur duyduklarını söyledi. ABD Büyükelçisi, INIOCHOS tatbikatının Yunanistan’ın benzersiz jeostratejik pozisyonunu gösterdiğini ve Washington’ın Atina’yla askeri işbirliğini artıracağını yazdı. İSRAİL FÜZELERİ EGE’DEKİ ADALARA

Yunan medyasında dikkat çeken bir başka haber ise, Atina yönetimiyle Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı ittifak kuran İsrail’den alınacak Spike NLOS füze sistemi oldu. İki ülke, son bir yılda Güney Kıbrıs’ın da katılımıyla Doğu Akdeniz’de çok sayıda tatbikat yaptı. Ayrıca Ege Denizi’nin ortasına kurulacak drone üssü için İsrail Yunanistan’a SİHA’lar kiralıyor. İsrail ve Yunanistan, tarihlerindeki en büyük askeri anlaşmayı da Nisan ayı içerisinde imzaladı. Ayrıca İsrail ordusu, yine bu ay Güney Kıbrıs’ta tarihinin en büyük sınır dışı operasyonunu yaptı. İsrail, bu kez müttefiken beşinci nesil tanksavar füze sistemi olan Spike NLOS’u satıyor. Yerel medya, Yunanistan’ın Rafael firması tarafından üretilen 32 kilometre menzilli Spike NLOS’un denizde kullanılabilen versiyonuyla ilgilendiğini aktarıyor. MEİS PLANI!Yakında imzalanması beklenen anlaşmayla Atina yönetimi Tel Aviv’den 20 Spike NLOS füzesi alacak. Haberlere göre, Yunanistan’ın silahlanma yarışının yeni adımı olan füzeler özellikle Türkiye karşısındaki adalara konuşlandırılacak. İki ülkenin ‘Türk provokasyonları’na karşı cephe kurduğunu ileri süren Yunan medyası, Antalya Kaş’ın hemen karşısında yer alan Meis gibi küçük adaların İsrail füzelerinin konuşlandırılması için ideal olduğunu savundu. Uluslararası anlaşmalara göre, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki birçok adayı silahlandırması yasak ve Meis de bunlardan biri. Karadan, denizden veya taarruz helikopterlerinden ateşlenebilen 70 kilogram ağırlığındaki füzelerin ilk teslimatı, 2021’nin sonunda veya Ocak 2022’de. EGE DENİZİ’NİN ORTASINA İSRAİL DRONE’LARIYLA ÜS

Atina yönetimi, Bayraktar TB2 SİHA’ların Suriye ve Libya’dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesiyle İsrail’den bir drone sürüsü almaya karar verdi. Ege Denizi’nin ortasındaki İskiri Adası’na İsrail’den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kuruluyor. Önümüzdeki hatfalarda İsrail üretimi HERON silahlı insansız hava araçları Yunanistan’a nakledilecek ve İskiri’deki üsse yerleştirilecek. To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı. EN BÜYÜK ANLAŞMAYI İMZALADILAR

Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail’le ayrıca askeri işbirliği için de anlaşmaya vardı. Şimdiye kadar imza atılan en büyük askeri anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı’nda bir pilot eğitim merkezi kuruluyor. 22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti 1,6 milyar euro. İsrail Savunma Bakanlığı, anlaşmayla Elbit Sistemleri’nin Yunanistan’ın orta kesiminde bir eğitim merkezi hayata geçireceğini açıkladı. Elbit’ten yapılan açıklamada ise Yunanistan’a yeni M-346 eğitim uçukları gönderileceği ve tüm Yunan Hava Kuvvetleri’nin 20 yıl boyunca eğitileceği belirtildi. İsrail ordusu, son olarak geçen hafta sona eren Yunanistan’ın hava tatbikatına F-18 jetlerini göndererek katıldı. Söz konusu tatbikatta, Yunanistan ve İsrail’in yanı sıra altı ülke daha yer aldı. Yerel medya, Yunanistan’ın İsrail’in ürettiği hava savunma sistemi Iron Dome’a da (Demir Kubbe) ilgi gösterdiğini daha önce yazmıştı. Medya, bir adım daha ileri giderek sistemin Türkiye’nin SİHA’larına karşı başarılı olup olamayacağını haberleştirmişti. Demir Kubbe’nin şimdiye kadar çoklu füze saldırıları ve SİHA’lara karşı test edildiğini belirten medya, dokuz yıldır kullanılan sistemin yüzde 90 başarıya ulaştığını aktarmıştı. Singapur’un da halihazırda kullandığı hava savunma sistemini isteyen ülkeler arasında ABD’de de var. Demir Kubbe’nin peş peşe 20 füze fırlatabildiğini bildiren yerel medya, füzelerin menzilinin ise 150 kilometrekareyi bulduğunu belirtti. Milliyet Gazetesi