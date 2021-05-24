Kurtuluş: Sadece Sedat Peker değil, birçok kişi AKP’nin işlediği suçlarla ilgili konuşacak

Arjantin’de tutuklu bulunan Serkan Kurtuluş, elinde çok ciddi deliller ve Binali Yıldırım’la ilgili ‘ses kayıtlarının’ olduğunu, bunları BM korumasına alındığında açıklayacağını söyledi. ARTI GERÇEK- Kamuoyunda “suç örgütü lideri” olarak bilinen ve halen Arjantin’de cezaevinde bulunan Serkan Kurtuluş, ARTI TV’de ekrana gelen Ustura programında Ahmet Nesin’in sorularını yanıtladı. Serkan Kurtuluş, Türkiye’de organize suç örgütü lideri olarak çok sayıda suçlamayla aranıyor. Kurtuluş’un Türkiye’de öne çıkması Suriye savaşıyla birlikte oldu. Suriye’ye silah ticareti yeraltı dünyasındaki isimleri bu bölgeye yönlendirdi. Kurtuluş’u Interpol’ün işaretlemesi ise düşürülen Rus uçağının paraşütle atlayan pilotunun öldürülmesine isminin karışmasıyla oldu. Kurtuluş, “FETÖ Borsası” olarak bilinen, işadamlarından şantajla para kopartan çetelerden birini İzmir’de organize etmekle suçlandı. Kurtuluş’un ortağı AKP eski İzmir İl Başkanı, aynı suçlamayla elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken 31 Mayıs 2019’da polis yeleği giymiş kişilerce evinde vurularak öldürüldü. Serkan Kurtuluş, olayın ardından Türkiye’yi terk etti önce Gürcistan sonra Arjantin’e geçti. ‘ELİMDE PAYLAŞMADIĞIM ÇOK ÖNEMLİ DELİLLER VAR’ Açlık grevine başladığını söyleyen Kurtuluş, “Arjantin adaletine güveniyorum ama burada mültecilik başvurusunda bulunmamın üstünden bir sene geçti, halen hiçbir cevap yok. Bu da bende bazı kuşkular yaratıyor. Çünkü ben AK Parti hükümetinin işlemiş olduğu insanlık suçları, savaş suçlarıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Ayrıca çok önemli deliller paylaştım ve henüz daha paylaşmadığım, elimde çok önemli deliller var. Hatta buradan çağrıda bulunmak istiyorum: Amerika ve Rusya’yı ilgilendiren çok önemli deliller var elimde. Bu sebeple de BM’nin koruması altına girmek istiyorum. Açlık grevi yapmamdaki amaç da zaten BM ile görüşmek ve onların koruması altına girmek” diyerek, “İddia ediyorum, normal bir hukuk devletinde benim açıkladığım ya da açıklayacağım deliller sonrasında AK Parti hükümeti istifa etmek zorunda kalırdı.” ifadelerini kullandı. ‘SOYLU, BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN GÜRCİSTAN’A EKİP GÖNDERDİ’ Süleyman Soylu’nun kendisi hakkındaki “MİT yakaladı ve teslim etti” iddialarına ilişkin de konuşan Kurtuluş, “Soylu benimle ilgili diyor ki, ‘Gürcistan’a iade etmediği için dargınım’. Devletler arasında uluslararası hukuk kuralları işler, hatır-gönül ilişkileri işlemez. Gürcistan, Türkiye’nin yolladığı Interpol dosyasını inceledi ve beni uluslararası kanunlara göre iade etmedi. İçişleri Bakanı, beni Gürcistan’da ‘ellerinden kaçırdıklarını’ açıklıyor. Çünkü beni öldürmek için bir ekip gönderdi. Bunu öğrenince Gürcistan’dan çıktım.” dedikten sonra şunları söyledi: “Evet, Arjantin’de istihbarat ajanı Özgür Demir ve Arjantin Türkiye Büyükelçiliği tuzağa düşürerek yakalattılar. Arjantin’e de benim için bir ekip göndermişler. Şimdi size soruyorum: Hukuki olarak zaten iade talebinde bulunmuşlar, yasal süreç devam ediyor. Bu ekip buraya hangi amaçla gönderilmiş? Emre Uslu da Twitter’da dedi ki, ‘Kokain trafiğiyle ilgili Kolombiya’ya ekip göndermeyen Süleyman Soylu, neden Arjantin’e Serkan Kurtuluş’la ilgili ekip gönderiyor?’ Demek ki benim yaptığım ‘FETÖ Borsası’, ‘Gazeteci Süleyman Gençel’e suikast planı’, ‘Suriye’deki savaş suçları’, ‘Rahip Brunson’a suikast iddiası’ ve elimdeki delillerden korkuyorlar.” ‘TÜRKİYE, İADEM İÇİN 250 BİN DOLARA AVUKAT TUTTU’ Türkiye’nin, kendisinin iade davası için avukat tuttuğunu söyleyen Kurtuluş, “Araştırdım. Türkiye, daha önce hiç kimsenin iade davası için avukat tutmamış. Ama benim için buradaki bir hukuk bürosuyla 250 bin dolar karşılığında anlaşmışlar. Eğer iadem olursa da 1 milyon dolar vereceklermiş. Neden bu kadar uğraşıyorlar? Çünkü elimde çok ciddi belgeler var. Ancak amaçları beni mahkemeye çıkarmamak. İade alarak öldürmek istiyorlar” dedi. Elinde Binali Yıldırım’la ilgili “ses kayıtlarının” olduğunu söyleyen Kurtuluş, BM’nin koruması altına girdiği takdirde bunları kullanmak istediğini belirtti. Kurtuluş, “İşin ucu Cumhurbaşkanına kadar gidiyor, daha ötesi var mı?” dedi. ‘SEDAT PEKER DAHA HİÇBİR ŞEY KONUŞMADI’ Kurtuluş, Sedat Peker’in açıklamalarıyla ilgili olarak da “Bence daha hiçbir şey konuşmadı, daha çok şey konuşacak. AK Parti’nin şöyle bir politikası var: Herkesi kullanıyor ve daha sonra bir kenara atıyor. Peker’in, Cumhurbaşkanıyla tokalaşırken fotoğrafı var. AK Parti için mitingler yapıyordu. AK Parti ile olan ilişkileri zaten çok net biçimde ortada. Demek ki bazı sözler verdiler, yerine getirmediler. Şimdi o da açıklamalara başladı. Bence çok daha fazla açıklama yapacak. Sadece Sedat Peker değil, birçok kişi zaman içerisinde AK Parti hükümetinin işlediği suçlarla ilgili, yaptığı illegal işlerle, yapılanmalarla ilgili açıklamalar yapacaktır.” diye konuştu. Artı Gerçek