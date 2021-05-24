Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Petrosyan: Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tehdit dilini sürdürürsek yine kaybederiz

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan, Karabağ Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tehdit dilini sürdüren Ermeni siyasetçileri eleştirdi. Petrosyan, “Savaş sonrası yine dış devletlere hoş görünmek için Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tehdit diliyle konuşuluyor. Bu Ermeni halkının yeniden yenilgi ve üzüntüye düşmesi anlamına geliyor” dedi.

Azerbaycan, işgal altındaki Karabağ topraklarını 44 gün içinde Ermenistan’dan geri alarak tarihi bir zafere imza atmıştı.

Ermenistan ordusunun uğradığı hezimet sonrası ülke siyaseti çalkantılı bir dönem yaşıyor. Krizin içindeki Ermenistan’da siyasetçiler, gerçekliği kabul etmeyerek Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tehdit dilini sürdürüyor.

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı olan Levon Ter Petrosyan, Azerbaycan ve Türkiye’ye yönelik bu dili sürdüren Ermeni siyasetçileri eleştirdi.

“YENİLGİDEN DERS ÇIKARILMADI”

Ermeni hükümetinin, siyasetçilerin ve diasporanın yenilgiden sonuç çıkarmadığını belirten Petrosyan, şunları söyledi:

“Savaş sonrası söylemler, yine dış dünyadan boş ve anlamsız beklentiler üzerine. Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tehditler içeriyor. Seçim süresince bu eğilim daha da yoğunlaşacaktır. Bu Ermeni halkının yeniden yenilgi ve üzüntüye düşmesi anlamına geliyor. Demek ki Ermeni halkı yeniden kayıplar ve hayal kırıklığına uğrayacak.”

Yeni Şafak