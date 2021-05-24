Ermenistan Dışişleri Bakanı, İran Büyükelçisi ile bölgesel güvenlik konularını ele aldı

24 Mayıs’ta Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan, İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Zohuri’yi kabul etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ayvazyan – Zohuri görüşmesinde bölgesel güvenlik ve barış konuları ele alındı.

Görüşmede taraflar, Azerbaycan’ın kışkırtıcı eylemleri sonucunda Ermenistan sınır bölgesindeki duruma değindi.

Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan, Ermenistan’ın egemenlik topraklarına sızan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin derhal ve koşulsuz geri çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayvazyan, İran Büyükelçişi ile Ermenistan-İran ilişkilerine dair bir çok konuyu ele alıp fikir alışverişinde bulundu. Taraflar, son üst düzey karşılıklı ziyaretlere ve bunların sonucunda varılan anlaşmaların uygulanmasına da değindi.

ERMENİ HABER AJANSI