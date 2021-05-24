Ermeni güreşçiler Avrupa Şampiyonası’nda 10 madalya kazandı

Kuzey Makedonya’da devam eden 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Ermeni güreçşiler, Greko – Romen ve serbest stilde büyük başarılar kaydetti.

Greko-Romen stil Ermeni güreşçi Malkhas Amroyan, finalde 6:0 hesapla Ukrayna’lı Andrey Kulikin’i yenerek altın madalya kazandı. 72 kg sıklette yarışan Malkhasyan, finale çıkmadan önce Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya’yı temsil eden üç güçlü rakibi de yenmişti.

Ağır sıklette yarışan Davit Ovasapyan, finalde Rus Mikhayil Laptev’e yenilerek gümüş madalya kazandı.

60 kg sıklette yarışan Ermeni güreşçi Tigran Minasyan ise, bronz madalya için katıldığı müsabakada İspanya’lı rakibini yenilgiye uğrattı.

Bugüne kadar Ermeni sporcular, Üsküp’te devam eden 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, 2’si altın, 3’ü gümüş ve 5’i de bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

ERMENİ HABER AJANSI