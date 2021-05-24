Bu olmadı gardaş!

METİN CAN

Azerbaycan Türk TIR’larından fahiş ücretler istiyor. UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Şener, “Kardeş ülkemiz fahiş fiyatlar istiyor. TIR’ların % 90’ı farklı yerlere gitmeye mecbur kaldı” dedi

Son dönemde kazanılan Karabağ zaferi ile siyasi arenada daha da pekişen Türkiye ve Azerbaycan dostluğu aynı başarıyı ekonomide gösteremedi. İran kapısının pandemi nedeniyle kapanmasıyla zorunlu bir rotaya dönüşen Azerbaycan durumu fırsata çevirip, Türk TIR’larının geçişlerinden 300 ila 750 dolar arası geçiş ücretleri almaya başladı. Konuyla ilgili nisandan bu yana devam eden diplomatik temasların da sonuç vermediği öğrenildi.

FAHİŞ FİYAT ALIYORLAR

Türkmenistan’ın pandemide sınırlarını kapaması nedeniyle İran güzergâhının kapandığını ve alternatif olarak Azerbaycan geçişinin öne çıktığını belirten Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, “Ancak burada da kardeş dediğimiz ülkenin bizden aldığı fahiş rakamlarla karşı karşıya kaldık. Bu durum Asya ülkelerine olan ihracatımıza da zarar vermeye başladı. İlave alınan ücretler sebebiyle TIR’larımızın yüzde 90’ı farklı güzergâhlar gitmeye mecbur kalmıştır” dedi. Şener şunları söyledi: “Türkiye yabancı ülkelerin TIR’larından hiçbir ayakbastı ücreti almıyor. Kimi ülkelere mütekabiliyet esasları uygulanabilirken, Azerbaycan taşıtlarına karşı da hiçbir mütekabiliyet ilkesi uygulanmıyor. Ayrıca bir başka önemli konu ise bu ücretin sadece Türkiye’den alınması. Azerbaycan makamları, başta Gürcistan, Rusya ve Kazakistan gibi ülkelerin taşımacılarından söz konusu ücretlerin hiçbirini almazken, taşıdığı yükleri de yanıcı statüsüne sokmuyor.” Öte yandan Avrupa ülkeleri de Türk araçlarından transit geçiş ücreti almaya devam ediyor. Bu konudaki son tarifelere göre Bulgaristan 86 euro, Yunanistan 100 euro, Romanya 238 euro alıyor. Sabah’a konuşan TIR şoförleri ilave ücretlere ek olarak gerek Nahçıvan’da gerekse de Azerbaycan’da bürokratik engellerin yaşandığını söyledi. Özellikle memurların dostça tutumdan uzak tavırlar sergilediğini belirten şoförler, ilave haksız ödemelere de maruz kaldıklarını söylediler.

TİCARİ İLİŞKİDE 39’UNCU SIRADA

TÜRKİYE ile Azerbaycan’ın ekonomik ilişkilerde de istenilen seviyeye ulaşamadığı görülüyor. Türkiye 2019’da Azerbaycan’a 1.78 milyar dolarlık ihracat yaparken, Azerbaycan’dan 411 milyon dolarlık ithalat yaptı. 2020 yılında ise bu rakam pandeminin etkisiyle biraz daha geriledi. İkili ticaretin 2 milyar doları aştığı Azerbaycan, en büyük 39’uncu ticari partnerimiz konumunda.

Sabah Gazetesi