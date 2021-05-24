Azerbaycan’da iki Ermeni esire karşı daha dava açıldı

Azerbaycan’da esir olarak tutulan Ermenilere karşı Bakü Hükümeti dava süreçleri başlatmaya devam ediyor.

9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes bildirisinin tüm esirlerin önkoşulsuz iade edilmesini öngören maddesine aykırı olarak esirleri iade etmeyen Azerbaycan bu sefer 52 yaşındaki Lyudvig Mkrtchyan ve 54 yaşındaki Alyosha Khosrovyan’a karşı dava süreci başlattı.

Sputnik ajansının Azerbaycan Telegram kanalının aktardığı bilgilere göre Azerbaycan onları Karabağ birinci savaşında Azerbaycanlı esirlere karşı ‘işkence yaptıklarından dolayı’ suçluyor.

Mkrtchyan ve Khosrovyan 2020 yılının Ekim ayında esir düştüler.

Hatırlanacağı üzere 16 Mayıs’ta Azerbaycan’da bulunan başka bir Ermeni esire karşı da dava süreci başlatılmıştı. Lübnan vatandaşı olan Vigen Euljekchian 10 kasım 2020 tarihinde esir alınmıştı ve ona da terör, paralı askerli, Azerbaycan devlet sınırını ihlal etme gibi uydurma suçlamalar yapıldı.

ERMENİ HABER AJANSI