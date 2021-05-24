Aleksandr Lapşin, Azerbaycan’dan tazminat almak için Artsakhbank’ta bir hesap açtı

Ünlü İsrail’li blogger Aleksandr Lapşin, “Artsakhbank” bankasında bir hesap açtığını duyurdu. Facebook üzerinden bir paylaşım yapan Lapşin, banka kartının resmini yayınlayarak, “Strasburg Avrupa mahkemesinin kararıyla Azerbaycan’dan 30.000 Avro tazminatı almak için bankada bir hesap açtım” yorumunu ekledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Azerbaycan’a karşı Aleksandr Lapşin’ın açtığı dava kapsamında 20 Mayıs’ta kararıynı açıkladı. AİHM, Azerbaycan’ı, İsrail’li bloggere 30.000 Avro manevi tazminat ödemeye mecbur etti.

Dağlık Karabağ’ı ziyaret ettiği bahanesiyle Azerbaycan’da üç yıl hapis cezasına çarptırılan Lapşin, İsrail’e döndükten sonra AİHM’ne ilettiği şikayet dilekçesinde, Azerbaycan hapishanelerinde çok kötü muameleye ve işkencelere tabi tutulduğunu ve hatta kendisine karşı öldürme teşebbüsünde bulunulduğunu belirtmişti.

ERMENİ HABER AJANSI