Türkiye’nin Protestan Hristiyanlara yönelik muamelesi İnsan Hakları Komisyonu’na bildirildi

Yağmur Zorlu

05/23/2021 Türkiye (Uluslararası Hristiyan Endişesi) – Grup Dört Gönüllü Hayır Kurumu tarafından sunulmuştur a Bildiri Kısıtlamaların insan hakları grupları, özellikle de yabancı Hristiyanlar üzerindeki etkisi, Türkiye’deki Protestan Hıristiyanlara yönelik zulmün ana hatlarını çiziyor.

Türkiye, kendi anayasasını ve Türkiye’nin 2003 yılında onayladığı Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ni (ICCPR) ihlal ediyor. Din özgürlüğü, özellikle azınlık topluluklarıyla sınırlıdır. Türkiye ICCBR’yi kabul ettiğinde, 27. Maddeyi azınlıkların korunması için saklı tuttu.Türkiye Cumhuriyeti, ICCBR’nin 27. Maddesi hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili hüküm ve hükümleri ile 24 Temmuz 1923 tarihli Lawson Antlaşması ve eklerine göre yorumlama ve uygulama hakkını saklı tutar. “ Bunun altında Protestan Hıristiyanlar zulümle karşı karşıya.

Türkiye’de yaşayan yabancı Protestan Hristiyanlar yasal statü sorunları ile karşı karşıya ve giderek daha fazla sınır dışı edilme ve seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Özellikle Protestan Hristiyanlar, misyonerlik ve sınır çabalarını sürdürmelerini engelleyen bir N-82 kodu aldılar. Bu kod tahsisi, yerel mahkemeler tarafından henüz tersine çevrilmemiştir.

Hristiyanlar ayrıca eğitim, medya ve toplum yoluyla düşmanlıkla karşı karşıyadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi söylemine rağmen Türkiye, Türk Ermenilerine karşı nefret söylemi olmadığını düşünüyor. İnsan Hakları Komisyonu’na sunduğu bir raporda, Türk istihbarat kurumları, bireyler ve kiliseler için muhbir olarak Hıristiyanları işe alma girişimleri olaylarını da sıraladı. Kiliseler, camilere ibadet hizmetleri için muafiyet tanınan COVID-19 kısıtlamalarının ortasında ayrımcılığa maruz kaldı ve hiçbir kiliseye hafta sonu kilitleriyle izin verilmedi. Genel olarak, bu ve diğer taciz ve ayrımcılık biçimleri ICCPR Madde 12, 13, 14, 23 ve 26’yı ihlal etmektedir.

ICCPR ve Din Özgürlüğü, Kiliselerin ve Bireylerin Yasal Hakları ve Hıristiyanlara Karşı Ortak Ayrımcı Uygulamalar ve Tutumlar Hakkında Uluslararası İlkeler.READ Türkiye, Rusya’yı alkışladı, ABD’nin yeni START uzantısı

Raporda ayrıca ICC ve Orta Doğu’nun Türkiye hakkında ortak bir açıklamasına da atıfta bulunuluyor ve yerel Hristiyan nüfus üzerindeki etkinin ana hatları belirtiliyor. Türkiye’deki Hristiyanların durumuna ilişkin ortak rapor, Tehcir Biriminin sonucunu veriyor: “Hıristiyanların Türkiye’den zorla sınır dışı edilmesi kesinlikle yeni bir olgu değil. 20. yüzyılda Ermenilerin, Rumların ve Süryanilerin sınır dışı edilmeleri arasındaki benzerlikler endişe vericidir. Bu durum, İçişleri Bakanlığı’nın yabancı papazları, müjdecileri ve sıradan kilise üyelerini güvenlik tehdidi olarak yaftaladığı ve insan haklarını ihlal eden sürgünleri zorunlu kıldığı gibi, bu tutumların Türk devlet aygıtına gömülü olduğunu gösteriyor. “

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