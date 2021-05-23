İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’dan Meral Akşener’i eleştiren Star yazarına “Manukyan” tepkisi

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22 Mayıs 2021

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Star gazetesi yazarı Aziz Üstel‘in İyi Parti lideri Meral Akşener‘e yönelik getirdiği eleştiride yaptığı “Manukyan” benzetmesine tepki gösterdi. Türkkan sosyal medya hesabından, “Aziz Üstel, adını hatırlattığı bu kadının yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?” ifadesini kullandı.

Star yazarı Aziz Üstel’in, İyi Parti lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya benzetmesine karşın kaleme aldığı yazısında kullandığı bazı ifadeler İyi Partililer tarafından tepki çekti.

Akşener’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a yönelik olarak kullandığı, “Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı” sözleri tepki çekmişti. Star yazarı Aziz Üstel, bugün kaleme aldığı, “Ben sizi Manukyan’a benzetsem ne dersiniz hanımefendi?!” başlıklı yazısında Akşener’i eleştirdi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz Üstel, adını hatırlattığı bu kadının yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?” sorusunu yöneltti.

Star yazarı Üstel yazısında ne dedi?

Üstel bugünkü “Ben sizi Manukyan’a benzetsem ne dersiniz hanımefendi?!” başlıklı yazısında yazısında Akşener’e yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi; Matild Manukyan Türkiye’de kaç yıl üst üste vergi rekortmeni oldu. Yaptığımız söyleşide kendi adına namuslu olduğunu, eline kocasının elinden başka erkek eli değmediğini söylüyordu ki, eminim doğrudur. Amma onlarca genel evle randevu evinin sahibesiydi. Şişli ve çevresinde yüzlerce apartman dairesinin yanısıra fabrikaları da vardı. Parasının hesabını çoktan unutmuştu. Ne kadar kuruluş varsa hepsine bağış yapıyordu sürekli. TSK’dan tutun da Kızılay’a kadar herkes teşekkür plaketleri yollamıştı. Yaptığı işi olmasa söyleyecek tek laf bulamazdınız Manukyan için. Hatta onu ayakta alkışlardınız. Gene de yıllarca pasaport verilmemişti ama CB Turgut Özal’ın emriyle bir günde pasaport alabilmişti.

Bütün bu artılarına rağmen sizi Manukyan’a benzetsem herhalde küplere binerdiniz!! “Beni bir umumhane patroniçesine benzetti”, diye bağırır çağırırdınız. Ee sizin böyle bir hakkınız var da ülkemin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yok mu?”

https://t24.com.tr/haber/iyi-parti-grup-baskanvekili-lutfu-turkkan-dan-meral-aksener-i-elestiren-star-yazarina-manukyan-tepkisi,954004