Ermenistan: Topraklarımıza giren Azeri askerlerin bir kısmı bölgeden ayrıldı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Sünik ve Gegarkunik bölgelerine giren Azeri askerlerin bir kısmının bölgeden ayrıldığını ifade etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “23 Mayıs itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum görece stabil, herhangi bir olay tespit edilmedi. Ermenistan topraklarına giren askerlerin bir kısmı 22 Mayıs akşamı bölgeden ayrıldı. Ermeni birlikleri, durumu tamamen kontrol altında tutuyor” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Ermenistan’ın Karagöl bölgesinde yaklaşık bin Azeri askeri bulunduğuna dair basında yer alan haberleri de tekzip etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 12 Mayıs’ta Azerbaycan askerlerinin Sünik bölgesinde sınırı geçtiğini söylemişti. Paşinyan Bakü’nün eylemlerini Ermenistan topraklarına tecavüz olarak nitelendirmiş ve Rusya’dan askeri yardım talep etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan’ın sınırdaki durumla ilgili tepkisinin gerginliğin artmasına yol açabileceğini belirtmiş ve sorunu barışçıl yolla çözme çağrısında bulunmuştu.

20 Mayıs’ta Ermenistan Savunma Bakanlığı, “Gegarkunik Bölgesi’nin sınır bölgesinde, Ermenistan topraklarına sızan Azerbaycanlı askerlerin yer aldığı bir olay saptandı. Saat 15.00 (TSİ 14.00) sularında Azerbaycan askerleri muhtemelen havaya birkaç düzine el ateş etti. Bu olayın takibinde Ermenistan askerleri karşılık verdi” açıklaması yapmıştı.

Sputnik Türkiye