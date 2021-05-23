Ermeni çetelerin katliam yaptığı mahalleye şehitlik kuruldu

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|Ermeni çetelerinin 1915’te köylüleri katlederek kuyulara attığı Van’ın Gevaş ilçesi Yanıkçay kırsal mahallesinde, Büyükşehir Belediyesi’nce şehitlik yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Gevaş eski Belediye Başkanı Sinan Hakan ile yaptırılan şehitliği ziyaret etti. Vali Bilmez ve beraberindekiler, şehitlikte dua okudu. AA
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