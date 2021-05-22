Tahtalı Kilise turizme kazandırılacak

Kayseri-Niğde-Nevşehir üçgeninde yer alan ve yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Soğanlı bölgesindeki tarihi Tahtalı Kilisesi’nin turizme kazandırılacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte, kayadan oyma kiliselerin yanı sıra sayısız peri bacası bulunan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Bölgesi’ni ziyaret etti.

Heyet ile birlikte Kayseri-Niğde-Nevşehir üçgeninde yer alan ve yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Soğanlı bölgesindeki tarihi Tahtalı Kilisesi’ni gezen Büyükkılıç, beşinci veya altıncı yüzyılda kayaya oyulmuş şekilde yapılan Tahtalı Kilisesi’ndeki duvar fresklerini inceledi.

Başkan Büyükkılıç, “Tarihi dokunun fazla olduğu Soğanlı bölgemizde Tahtalı Kilisesi’nde incelemelerde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarihi mekanı ayağa kaldırarak turizme kazandıracağız. Bütün ilçelerimiz bizim için kıymetlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak Kayserimizin her köşesine hizmet etmeye, Kayserimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Büyükkılıç, Soğanlı meydan düzenlemesi için proje çalışması yaptıklarını açıklayarak, soğanlı bebekleri için satış alanlarının yapılması ile birlikte Tahtalı Kilisesi’nin de ayağa kaldırılarak turizme kazandırılacağını söyledi.

https://www.haberizlenim.com/tahtali-kilise-turizme-kazandirilacak-19702h.htm