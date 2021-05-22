Atina’nın batısında çıkan orman yangınlarında alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, rüzgarın dinmesiyle alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

İtfaiye şefi Stefanos Kolokouris yaptığı açıklamada, başkentin 90 kilometre batısındaki Geraneia sıradağlarında çıkan yangının “son 20-30 yılın en büyüklerinden biri olduğunu ve sezonun başında geldiğini” aktardı.

“Birkaç aktif ve dağınık yangın sürüyor”

Kolokouris, şiddetli rüzgarın azalmasıyla itfaiyecilerin alevlerin ana cephesini cuma günü geç saatlerde kontrol altına aldığını ancak “birkaç aktif ve dağınık” yangın olduğunu söyledi.

Yangını söndürmek için 16 uçak ve ordu tarafından desteklenen 270’den fazla itfaiyeci görev alırken, çok sayıda gönüllünün de çalışmalara destek verdiği belirtildi.

“55 kilometrekareden fazla çam ormanı ve tarım arazisi yandı”

Bu sırada Atina Üniversitesi’nde çevre felaket yönetimi profesörü Euthymios Lekkas, yangınların bir kısmı tarım olmak üzere 55 kilometrekareden fazla çam ormanı ve diğer arazileri yaktığını söyledi.

Hafta içi alevlerin yerleşim bölgelerine sıçraması üzerine hasar gören çok sayıda ev ve manastırdan da yüzlerce kişi tahliye edildi.

Euronews