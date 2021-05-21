Rus uzman:1921 yılında Karabağ’ı Azerbaycan’a hediye edilmesi Ermenilere karşı hainlikti

Rusya’da Orta Doğu uzmanı Yevgeni Satanovski Karabağ konusunda yorumlarda bulundu.

Rus uzman 1921 yılında Kars ve Moskova anlaşmalarıyla Kars, Ardahan, Surmalu ve Ararat dağının (Ağrı dağı) Türkiye’ye, Nakhijevan’ı ise Azerbaycan’a hediye edildiğini ifade etti. Daha sonra Dağlık Karabağ’ı da Azerbaycan’a hediye ettiler.

Yevgeny Satanovsky yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

“Burada Rusya’da bazıları Azerbaycanlıların söylediklerini tekrarlıyor ki Karabağ Soyet Azerbaycanı’nın sınırları içindeydi. Ama Karabağ’ın Azerbaycan sınırlarına nasıl dahil edildiğini öğrenmek istemiyorlar mı?.

Sovyet Birliği’nde Lenin Ermeni topraklarını başkalarına hediye ediyordu. Bu sadece Ermenilere karşı yapılan bir hainlik değil, aynı zamandı Rus menfaatlerine karşı yapılan bir hainlikti.”

ERMENİ HABER AJANSI