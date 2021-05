Notre Dame’ın onarımına katkı adına gargoyleleri ‘evlat edinme fırsatı’

Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nin eski günlerine dönmesi için uğraşan bir yardım kuruluşu, yaratık ve şeytan heykellerini, yani gargoyleleri para karşılığında ‘evlat edinme imkanı’ tanıyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te 15 Nisan 2019’daki yangında çok büyük zarar gören 857 yıllık Notre Dame Katedrali’nin yıllar sürecek restorasyonu için zenginler ellerini ceplerine atsa da asıl çabayı küçük bağışçılar yapıyor.

Çok yol kat edilemeyen onarım çalışmaları ve para toplama uğraşları koronavirüs pandemisi nedeniyle iyice sekteye uğradı ama bir yardım kuruluşu maddi kaynak sağlamak için ilgi çeken bir kampanya başlattı.

‘Friends of Notre- Dame de Paris’ (Notre Dame Dostları) adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş, yapının belli bölümlerini ‘sahiplendirme’ projesi yürütüyor. Bu bölümlere, katedralin dış cephesini süsleyen ve gotik mimarinin en keskin örneklerinden olan gargoyleler de dahil. Buna göre bir kişi, yapacağı maddi yardımla bu gargoylelerden birini ‘evlat edinip’ daha hızlı restore edilmesine katkıda bulunmuş olacak.

Thanks to our generous #community, the #restoration of the #Stryge is fully funded! Perhaps the most famous #grotesque on #NotreDame , it is often called a “#vampire” by #Parisians. See what other pieces of our puzzle still need repair: https://t.co/dp3athUR9s pic.twitter.com/nFwV6k3akK

— Friends of Notre-Dame de Paris (@_NotreDameParis) April 21, 2021