Maria Zaharova, Karabağ’daki dini ve kültürel mirasın korunması konusuna değindi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Maria Zaharova, Dağlık Karabağ ve etraftaki bölgelerdeki tarihi ve kültürel mirasın korunması konusunun, Rusya’nın hem Yerevan, hem Bakü ile temaslarında sık sık gündeme geldiğini duyurdu.

Azerabycan’ın, Şuşi’deki Kazançetsots Ermeni Katedrali’nin kubbelerini tadilat adı altında çıkardığına ve Ermeni mimarisinin bir örneği olan bu tarihi yapının bütünlüğünü bozduğuna, üstelik BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek, Artsakh’taki Ermeni kiliseler hakkında bilime aykırı iddialar ileri sürdüğüne dair suruyu da cevaplayan sözcü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ermeni ve Azerbaycanlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde bu konuyu görüştüğünü vuurguladı.

Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mayıs ayının ilk yarısında Ermenistan ve Azerbaycan’a yaptığı çalışma ziyaretleri sırasında bu konuyu görüştü. Biz, bölgede UNESCO misyonunun olabildiğice çabuk işe başlamasından yanayız. Ayrıca AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığı kapsamında da çalışmalar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rus sözcü, 13 Nisan’da AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından yayınlanan açıklamada, dini ve kültürel mirasın korunmasnın, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından daha fazla çaba gerektiren konular listesinde bulunduğunu vurguladıklarını da hatırlattı.

ERMENİ HABER AJANSI