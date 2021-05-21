Facebook, Dua İsteklerinin Yayınlanabileceği Yeni Bir Özellik Getiriyor

Facebook sosyal ağ geliştirme ekibi tarafından dini topluluklara özel olarak hazırlanan ”Prayer Post” özelliği, Facebook grup üyelerinin dua isteklerini yayınlamasına ve hızlı bir şekilde geri dönüş alabilmesine olanak sağlayacak.

Söz konusu özellik şu an için sadece ABD facebook kullanıcıları ile test ediliyor. Özelliğin test edilebilmesi için neden sadece Amerikan topluluğunun seçildiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Post paylaşımlarının altında var olan yorum ve ifade özelliklerinin yanı sıra birbirine değen avuç içlerinin olduğu bir el ikonu eklendi. İkon, dua etmeyi simgeliyor.

”Prayer Post” özelliğini kullanabilmek için grup yönetiminden onay alınması gerekiyor.

Facebook, söz konusu özelliği neden ekleme ihtiyacı duydukları ile alakalı olarak, bu yeniliği salgın sürecinde kullanıcıların artan talebi üzerine geliştirdiğini söyledi.

Facebook tarafından yapılan açıklamada: “Kısıtlamalar nedeniyle, insanların Facebook hizmetlerini kullanarak ortak dualar dahil olmak üzere birbirleriyle iletişim kurma olanakları yüksek ihtiyaç haline geldi” ifadelerine yer verildi.

Buna ek olarak, şirket temsilcileri tarafından söylenenlere göre Facebook şu anda çeşitli dini ve manevi toplulukları desteklemek için birçok ek özellik araştırması yapıyor. (cnl.news/O.D)

https://haber.sat7turk.com/facebook-dua-isteklerinin-yayinlanabilecegi-yeni-bir-ozellik-getiriyor/