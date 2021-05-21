Eşinin cenazesi bulunan Hürmüz Diril’den 500 gündür haber yok

Şırnak Barosu, 500 gündür kendisinden haber alınamayan Hürmüz Diril ile cenazesine ulaşılan eşi Şimoni Diril soruşturmasında herhangi bir gelişmenin olmadığını açıkladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehri) Köyü’nde yaşayan Hürmüz ve Şimoni Diril çifti, 8 Ocak 2020’de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kaçırıldı. Çiftlerden Şimoni Diril’in cenazesi 70 gün sonra Hezil Çayı’nın kenarında bulundu. Ancak 500 gün geçmesine rağmen Hürmüz Diril’in akıbetine dair herhangi gelişme yaşanmadı. Şırnak Barosu, Diril çiftçinin yakınlarıyla görüşerek, yazılı bir açıklama yayınladı.

SORUŞTURMADA GELİŞME YOK

Diril çiftinin yaşam hikayesine değinilen açıklamada, “2014 yılında tekrar köylerine dönerek kendi imkanlarıyla ev yapan ve köyde ikamet etmeye başlayan Hürmüz ve Şimoni Diril çifti yoğun baskılara rağmen kendi köylerinde yaşamlarını devam ettirme konusunda ısrarcı oldular. 11 Ocak 2020 tarihinde evden çıkan Hürmüz ve Şimuni Diril’den uzunca bir süre haber alınamadı. Kovankaya (Mehrê) köyünün 1500 yıllık kilisesinin de pederi olan çocukları Remzi Diril’in resmi makamlara yapmış olduğu başvuru neticesinde Beytüşşebap Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde herhangi somut bir veriye rastlanılamadı” denildi.

500 GÜN OLDU HALA HABER YOK

Olaydan 70 gün sonra Şimuni Diril’in cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada, “Geçen süre zarfında yaklaşık 500 gün geçmesine rağmen halen Hürmüz Diril’den herhangi bir haber alınamadı. Kovankaya köyüne en yakın olan köyün mesafesi 25 km olmasına ve köye girişlerin Boğazören Jandarma Komutanlığı’nın iznine bağlı olmasına rağmen 9 Mayıs 2021 tarihinde 1500 yıllık tarihi olan kilise kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Hürmüz-Şimuni Diril’in oğlu peder Remzi Diril ile yapmış olduğumuz görüşmede bu süreçte yapmış oldukları tüm başvuruların sonuçsuz kalması ve kendi güvenliklerinden de endişe etmeleri nedeniyle kendilerinin de soruşturmanın akıbetini beklediklerini akabinde kadim topraklarını terk etmek zorunda kalabileceklerini söyledi” ifadelerine yer verildi.

Baro, olayın takipçisi olacaklarını kaydetti. (MA)

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