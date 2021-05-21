Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yakın zamanda 10 ülkede 12 tapu temsilciliği daha açacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yakın bir zamanda 10 ülkede 12 tapu temsilciliği açarak yurt dışında yaşayan vatandaşlara tapu ve kadastro hizmetlerini en kolay ve en hızlı şekilde sunacaklarını bildirdi.

Esin Işık

Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yaklaşık iki asır boyunca vatandaşların mülkiyet hakları ve güveninin teminatı olan Müdürlüğün, Türkiye’nin en başarılı kurumları arasında yer aldığını ifade etti. Müdürlüğün, sadece Türkiye’nin değil Orta Doğu’dan Balkanlara kadar 26 ülkenin de kayıtlarını muhafaza eden zengin arşiviyle milletlerarası bir değere sahip çıktığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde her yıl, 24 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğümüzde yaklaşık 20 bin personelimizle 10 milyona yakın işlem gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da yılda yaklaşık 30 milyon vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bugün Müdürlüğümüz, arşivinde Ayasofya-i Kebir Camii’ne ait Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri’nin Vakfiyesini muhafaza etmekte, yine Kudüs’e ait 47 zabıt kayıt defterini ve 170 bin tapu kaydını titizlikle muhafaza etmektedir.”

Müdürlüğü son 20 yılda yapılan yatırımlarla bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurumlardan biri haline getirdiklerini belirten Kurum, bu kapsamda web-tapu, e-Haciz, e-İpotek gibi 46 dijital hizmetle özellikle pandemi sürecinde vatandaşların tapu dairelerine gitmeden işlemlerini hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlandığını kaydetti.

Kurum, yine dijital hava kameraları ile şehircilik çalışmaları için orto-foto görüntüler ve haritalar üretilerek, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kentsel Dönüşüm, Afet Yönetimi, Kent Bilgi Sistemleri gibi alanlarda yüzlerce projenin desteklendiğini ifade etti.

Tapu Sistemi ve Mülkiyet Belirleme alanındaki çalışmaların yurt dışındaki vatandaşların da hizmetine sunulduğuna işaret eden Kurum, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde Tapu Temsilciliği açıldığını bildirdi. Kurum, “Yakın bir zamanda 10 ülkede 12 temsilcilik daha açarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza tapu ve kadastro hizmetlerini en kolay ve en hızlı şekilde sunacağız.” ifadesini kullandı.

Kurum, Osmanlı döneminde Defterhane-i Hakani ve sonra Umur-ı Tasarrufiye Müdürlüğü olan Müdürlüğün kurulduğu günden bu yana hizmetlerini artırarak Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında vatandaşlara gururla hizmet verdiğini kaydetti.

AA