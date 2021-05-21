biamag’da bu hafta

Kitaplar, ilişkiler, filmler, eşyalar… Burcu Karakaş’ın yeni kitabı “Biz Her Şeyiz”, “Bayan Kod” lakaplı 24 yaşındaki Aya Jaff’ın hikâyesi, heteroseksüel ilişkide biseksüel olmak ve çocukların kitaplığı dizisi bu hafta okuyacaklarınız arasında.

Ayşegül Özbek’in editörlüğünde hazırlanan biamag’da bu hafta okuyacaklarınız…

Gazeteci Burcu Karakaş, bütçesiyle, açıklamalarıyla gündemden hiç düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nı araştırıp hazırladığı “Biz Her Şeyiz” isimli son kitabını Evrim Kepenek’e anlattı.

Selay Dalaklı, heteroseksüel ilişkide biseksüel olmak üzerine yazdı: “Biseksüel bir bireyin ‘karşı’ cinsten biriyle birlikte olması şüphesiz artık biseksüel olmadığı anlamına gelmiyor; fakat bu tür önyargılar biseksüel kişilerde biseksüelliklerinin ‘silindiği’ hissi uyandırabiliyor.”

Avrupa’daki Başarılı Kürt Kadınlar dizisinin ikincisini Irak Kürdistanı’ndaki Süleymaniye şehrinden Almanya’ya 2 yaşında göç eden Aya Jaff’a ayırıyoruz. Jaff ile Özlem Belçim Galip konuştu.

Pınar Tarcan yazdı: Eriyen kutup bölgelerinden Arktika’da kelimenin her anlamıyla soğuk bir perde arkası gerilim yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halktan helallik istemesinin ardından Sevim Korkmaz Dinç yazdı: Devlet hiçbir ayrım gözetmeden halkın refahını, sağlığını, huzurunu, güvenliğini korumak için gereğini yapmak zorundadır. Devletin kuruluş amacı budur.

Çocukların Kitaplığı’nda bu hafta Ermenice ve Türkçe çocuk kitapları basan Hippo var. Yayın Koordinatörü Lora Sarı yayın çizgilerini, yeni çıkan kitapları, çocuk kitapları yayıncılığını Ayşegül Özbek’e anlattı.

Murat Türker, Gunnar Hall Jensen’in yönetmenliğini üstlendiği “Oh, it hertz” isimli belgeseli yazdı.

Şeyhmus Diken, Bedros Dağlıyan’ın iki öykü kitabını anlatıyor okura: Dengbêjlerin Gölgesinde ve Taş Meselleri.

Hicran Cengiz eşyaların belleğinin izini sürüyor. Bu yazısında kuşaklar, korseler, kemerlere yakın plan yapıyor.

Yakın İlişkiler’den Ande Ömeroğlu’nun yazısını biamag okurları için paylaşıyoruz: Takılmak nedir, neden takılırız?

(AÖ)

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