Avrupa Parlamentosu milletvekili: “Hepimiz Ermeniyiz”

Avrupa Parlamentosu milletvekili Loucas Fourlas, AP’de yaptığı konuşmada Ermeni halkının yanında durma ve Azerbaycan’ın, Ermeni esirlerini iade etmesi için baskı yapma çağrısında bulundu.

Son Karabağ savaşında esir düşen Ermenistan vatandaşlarının durumunun görüşüldüğü oturumda konuşan Fourlas, İHA’larıyla siviller dahil Ermenileri öldüren Aliyev ile Erdoğan’ın, kendi suçlarını kutladığı zaman Avrupa’nın, ilgisiz seyirci olarak kaldığını hatırlattı.

Milletvekili, “Bugün, aylar sonra da birçok Ermeniler, hala Aliyev’in elinde esirdir. Azerbaycan, onları kendi ailelerine iade etmeyi reddediyor. Beklemeyelim, Aliyev’in esirleri iade etmesini beklemeyelim, zaten bunu yapmaz da, onu bunu yapmaya mecbur etmeliyiz. Avrupa’nın onurunu kurtaralım, Ermeni halkının yanında duralım, Ermenilerin kendi evlerine dönmesi için çağrıda bulunalım. Hepimiz Ermeniyiz!” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan’ın saldırısıyla başlayan ve Türkiye’nin yoğun deteğiyle devam eden Karabağ savaşı sırasında ve hatta sonrasına birkaç yüz Ermeni asker ve sivil vatandaş, Azerbaycan askerlerince esir alındı. Azerbaycan, bazı esirleri daha sonra iade etse de, ateşkesin sağlanmasından aylar sonra bile bu ülkede yüzlerce Ermeni savaş esiri bulunuyor. Tüm çağrılara rağmen, Bakü, onları iade etmeyi reddediyor. Esirlerden 19’u ise, Azerbaycan askerlerince gaddar işkencelerle öldürüldü.

ERMENİ HABER AJANSI