AB Komiseri: Tüm Ermeni esirlerinin iadesi karşılıklı güven açısından çok önemli

Avrupa Birliği (AB) eşitlik komiseri Helena Dalli 20 Mayıs tarihinde Avrupa Parlamentosu’nun Ermenistan ve Azerbaycan arasında son silahlı çatışma ve savaş sonucunda esir düşen askerler konusunda açıklamada bulundu.

Helena Dalli Bakü tarafından esir tutulan Ermeni sivil ve asker esirlerinin serbest bırakılıp iade edilmesinin karşılıklı güven açısından önemli olacağını ifade etti. Onun sözlerine göre bu ayrıca ciddi bir siyasi adım olabilecek.

Avrupa Birliği’nin bu konuda tutumu açık ve net. Ateşkes bildirisinin tüm maddeleri hayata geçirmeli ve tüm esirlerin karşılıklı iade edilmeli.

Ermenistan bütün Azerbaycanlı esirlerini iade etmişken Azerbaycan Ermeni esirlerini iade etmekten vazgeçiyor.

Avrupa Birliği diğer önemli hümaniter sorunlarının çözümü için de her iki tarafın işbirliği yapması gerektiğini de vurgulandı.

ERMENİ HABER AJANSI