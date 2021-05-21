50. Orhan Kemal Roman Armağanı, ‘Aile Mezarı’ kitabıyla Herkül Millas’ın

Orhan Kemal Roman Armağanı, bu yıl Herkül Millas’ın oldu. Millas’ın ödüle layık görülen romanı ‘Aile Mezarı’ Doğan Kitap tarafından yayımlandı.

DUVAR – Orhan Kemal’in ailesi ve Everest Yayınları’nın birlikte düzenlediği Orhan Kemal Roman Armağanı’nın yeni sahibi Herkül Millas oldu. Millas, “Aile Mezarı” adlı romanıyla ödüle değer görüldü.

Nazım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Adnan Özyalçıner, Tahir Şilkan, Yıldız Ecevit ve Seray Şahiner’den oluşan seçici kurul bu yıl 55 eseri değerlendirdi. Ödülü Herkül Millas’a değer bulan seçici kurul gerekçesini şöyle açıkladı:

“Uzun yıllardır zorlu politik, ideolojik ve tarihsel koşullarda halklar arasındaki dostluğu öne çıkaran ve yakın tarihte izler bırakmış acılarda insani trajedilerin benzerliklerini ele alan Herkül Millas’ın Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan İstanbullu Rumları konu edinen ‘Aile Mezarı’ romanını, bugün hâlâ yakıcı bir sorun olan farklılıklarla bir arada yaşama konusunu canlı gözlemlerle ve etkileyici bir anlatımla birleştirmesi; bu konuyu, ötekileştirme ısrarı, önyargı, çokkültürlülük gibi evrensel meselelerle iç içe geçirerek başarılı bir şekilde işlemesi ve aidiyet tartışmasının nesilden nesile nasıl dönüştüğünü, ailenin farklı görüşler arasındaki gel-gitlerini gösteren bir dramatik kurgu ile anlatması nedeniyle ve yazarın bugüne kadarki yapıtları ve birikimini göz önünde bulundurarak.”

Herkül Millas’a ödülünün ileri bir tarihte takdim edilmesi planlanıyor.

HERKÜL MİLLAS KİMDİR?

1940’ta Ankara’da doğdu. 1971’e kadar İstanbul’da yaşadı. Feriköy Rum ilkokulundan sonra orta, lise ve üniversiteyi Robert Kolej’de (bugün Boğaziçi Üniversitesi) okudu ve inşaat mühendisi oldu.

Türkiye İşçi Partisi’ne katıldı (1962), askerliğini Muş’ta çavuş olarak yaptı ve 1968-1970 yıllarında mühendis olarak çalıştı. 12 Mart 1971’den sonra Atina’ya yerleşen Herkül Millas, on beş yıl zemin mühendisi olarak Yunanistan, Bahreyn, Katar, Endonezya’da görev aldı. Suudi Arabistan’da kendi araştırma şirketini kurdu. Millas, bu yıllarda Türkçe ve Yunancadan karşılıklı 20’den fazla şiir çevirisi yaptı.

1990-1995 yıllarında Ankara Üniversitesi’nde Çağdaş Yunan Dili bölümünün kuruluşunda çalıştı ve dil ve edebiyat dersleri verdi. Bu yıllarda Siyasal Bilgiler’de siyaset bilimi dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı (1998).

1999-2010 yıllarında Yunanistan’da ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde dil, edebiyat ve siyaset tarihi dersleri verdi. Herkül Millas’ın tarih yazımı, siyaset bilimi, edebiyat, dil, kimlik, okul kitapları, ulusal algılamalar ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda çalışmalar yaptı. Bu konuda 10’dan fazla kitabı ve pek çok makaleyi kaleme aldı.

1992’de Abdi İpekçi Barış (özel) ödülüne, 2004’te Yunan Yazarlar Birliği’nin Dido Sotiriu ödülünue, 2005 yılında Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülüne değer görüldü.

Evli, iki oğul ve dört torunu sahibi olan Millas,gençliğinde atletizmde Türkiye 100 metre birincisi oldu (1962), 2016 ve 2019 yıllarında masterler kategorisinde 100 metre ve yüksek atlamada Yunanistan birincisi oldu.

Millas’ın “Aile Mezarı” romanı 2020’de Doğan Kitap tarafından okura sunuldu.

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