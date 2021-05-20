Yunanistan: “Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli”

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından Ermenistan’ın devlet sınırının yasadşı olarak ihlal edilmesinden dolayı endişelerini dile getirdi.

Bakanlığı resmi “Twitter” sayfasında paylaşılan açıklamada, “Ermenistan sınırındaki gerginlik, ciddi endişe konusudur. Ermenistan’ın toprak büyünlüğüne saygı gösterilmeli. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atan her türlü tek taraflı eylemlerden kaçınılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere, 12 Mayıs tarihinde Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait bir grup asker, Ermenistan’ın devlet sınırını ihlal ederek yerleşim yerlerine doğru ilerlemişti. Azerbaycan güçlerinin, tamamen yasadışı olarak bulundukları bölgeden çekilmeyi reddetmeleri nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik artmaya devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI