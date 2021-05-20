Yıkık kiliseye yaralama davası

Diyarbakır-Sur’daki girilmesi yasak olan kilisede yaralanan kişi nedeniyle Surp Giragos Kilisesi Vakfı’na soruşturma açıldı

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan ve korunamadığı için yıkılmaya yüz tutan 500 yıllık Surp Sarkis Kilisesi’nde arkadaşları ile gezdiğini söylediği sırada kemerin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Yılmaz Örek’in şikayeti üzerine Diyarbakır Ermeni Surp Giragos Kilisesi Vakfı’na soruşturma açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Diyarbakır Ermeni Surp Giragos Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gafur Türkay, suçlamaları kabul etmediklerini, kilisenin taşlarının çalındığını ve korunması için gerekli başvuruları yaptıklarını belirterek, olayın taşların çalınmak istenmesi sırasında meydana gelmiş olabileceğini iddia etti.

DAVA VE ŞİKAYETÇİ

500 yıllık Surp Sarkis Kilisesi’ne girmek tehlikeli olduğu için yasak olmasına rağmen iki arkadaşı ile 14 Aralık 2019 günü kiliseye giren 16 yaşandaki Yılmaz Örek, ifadesine göre taşların devrilmesi sonucu ağır yaralandı ve hastanede uzun süre tedavi gördü. Tedaviden sonra taburcu edilen Örek, hiçbir önlem alınmadığı gerekçesiyle kilise vakfından şikayetçi olunca olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren Örek, “Kilisenin çevre güvenliği ile ilgili herhangi bir düzenleme yapmayan sorumlular kim ise onlardan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

HIRSIZLIK AMAÇLI GİREN

Açılan soruşturma kapsamında Gafur Türkay’ın da ifadesi alındı. Türkay ifadesinde, kilisenin etrafının duvar ile çevrili olduğunu ve kilisenin özel mülkiyet olduğunu belirterek, “Burayı gösteren herhangi bir güvenlik kamera sistemi ya da bekçisi bulunmamaktadır. Bu tarihi yapıdan hırsızlık olayları gerçekleşmektedir. Ama bu konu ile ilgili herhangi bir müracaatımız yoktur. Konu ile ilgili şifahi olarak valiliğe müracatımız vardır. Vali Bey ve Vakıflar Bölge Müdürü ile oraya gittik. Konuyu Vali Bey’e aktardık ve taşların çalındığını, konunun basına yansıdığını söyledik. Kilisenin korunması ile ilgili yardım talebinde bulunduk. Olaydan sonra oraya gidip çektiğimiz fotoğraflarda taşlara mavi ip bağlandığını gördük ve ipin çekilmesi sırasında yıkımın gerçekleştiğini tahmin ediyorum. Kilise gayri faaldir ve izinsiz girilmesi yasak olan bir alandır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Alana hırsızlık amaçlı giren ve 500 yıllık tarihi kemere zarar veren şahıslardan vakıf adına şikayetçiyim” dedi.

https://www.diyarbakirsoz.com/diyarbakir/yikik-kiliseye-yaralama-davasi-222997