Paşinyan ile Putin, Ermenistan – Azerbaycan arasındaki sınır gerilimini görüştü

Ermenistan Başbakanı Vekili Nikol Paşinyan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan sınır gerilimi ele alındı.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Paşinyan, Putin’e Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumunu sundu.

Başbakan Vekili, Azerbaycan güçlerinin, uluslararası tüm hukuk normlarına aykırı olarak, Ermenistan’ın egemenlik topraklarını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Yaşanan gerginliğe ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 19 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın arabuluculuğunda sınır sorununun çözülebileceğini ifade etmişti.

Lavrov’un ardından Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin ve Paşinyan’ın Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınır probleminin detaylıca ele alındığı belirtilerek, “Bir önceki görüşmenin devamı olarak Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki sorun detaylıca ele alındı. Her 2 taraf da sınır sorununun müzakere yoluyla çözülmesi konusunda hemfikir oldu. Putin, arabulucu olarak Rusya tarafının bölgedeki durumun normalleşmesine aktif olarak katkı sağladığını ve aynı ilke ile hareket etmeye devam edeceklerini bildirdi” ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı üzere 12 Mayıs sabah erken saatlerinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ‘sınırları tespit etme’ çalışmaları adı altında Syunik sınırında bazı çalışmalar gerçekleştirme girişiminde bulunmuşlar. Ermeni birimlerinin tedbir amaçlı bazı eylemlerden sonra Azerbaycan ordusu çalışmalarını durdurmuş.

ERMENİ HABER AJANSI