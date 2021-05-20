Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili: Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a girmesi KGAÖ’ye karşı bir meydan okumadır

Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında Ermenistan’ın bazı idari bölgelerindeki devlet sınırlarında yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Ayvazyan’ın sözlerine göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Ermenistan devlet sınırını ihlal edip içeri girmesi KGAÖ’ye üye olan ülke için güvenlik, toprak bütünlüğü, egemenliği açısından büyük bir tehdittir. Bu aynı zamanda KGAÖ’ye yönelik tehdit ve meydan okumasıdır.

19 Mayıs tarihinde Tacikistan’ın başkenti Düşanbe’de KGAÖ Dışişleri Bakanları konseyinin oturumu düzenlendi.

Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili oturumda ayrıntılı bir şekilde mevkidaşlarına Kafkasya’da mevcut güvenlik sorunları ve özellikle Ermenistan devlet sınırında yaşanan olayları hakkında malumat verdi.

Dağlık Karabağ meselesine de değinen Ayvazyan Azerbaycan tarafından güç kullanmasının bu sorunu asla çözemeyeceğini ve bu ihtilafın sadece AGİT Minsk grubu eşbaşkanları kapsamında barışçıl müzakereler yoluyla çözülebileceğini belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI