Avvrupa Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısını yeniledi

Avrupa Parlamentosu’nda 19 Mayıs’ta oylamaya sunulan ve Türkiye’ye Ermeni Soykıırmı’nı tanıma çağrısını yapan rapor, onaylandı.Türkiye’yi, Ermeni karşıtı propaganda ve nefret söylemlerinden kaçınmaya da çağıran belgede, Ermeni kültürünü koruma taahhütünü yerine getirme talebi de dile getirildi.

Belçika’da Ermenistan Büyükelçiliği’nin paylaştığı bilgiye göre, Dağlık Karabağ çatışmasına Türkiye’nin rolüne de değinilen raporda Türkiye’nın,

Savaş operasyonlarına son vermek ve AGİT Minsk Grubu çerçevesinde barışçıl müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulunmak yerine, Azerbaycan’ın başlattığı savaş operasyonlarına şartsız koşulsuz destek vererek savaşın devam etmesine ve kışkırtıcı söylemiyle gerginliğin daha da tırmanmasına yol açması ve

Suriye’den kiralık askerleri Dağlık Karabağ çatışma bölgesine getirmesi en sert şekilde kınandı.

Belgede ayrıca Türkiye’ye,

Güney Kafkasya’da gerginliğin artmasına yol açacak herhangi bir eylem ve söylemden kaçınma,

AGİT Minsk Grupu eşbaşkanlığı çerçevesinde uluslararası diyaloğun kurulmasına destek verme,

Ermeni toplumu dahil Türkiye’de yaşayan etnik ve dini azınlıkların, Hristiyanların haklarına saygı gösterme ve

ayrımcılığı yasaklayan kapsamlı yasalar kabul etme çağrısı da yapıldı.

ERMENİ HABER AJANSI