AİHM, Azerbaycan’ı İsrail’li blogger Aleksandr Lapşin’e 30 bin ABD doları manevi tazminat ödemeye mecbur etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan’a karşı ünlü blogger Aleksandr Lapşin’in açtığı davadaki kararını 20 Mayıs’ta yayınladı. Azerbaycan’ın, insan haklarını ihlal ettiğine karar veren AİHM, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 2. maddesinin (yaşam hakkı, soruşturma hakkı) ihlal edildiğini vurguladı.

Mevcut tıbbı ve diğer kanıtların, davacının hayatının gerçekten ciddi tehlike altında bulunduğunu, durumunun günlerce kritik kaldığını ve yoğun bakım dahil sürekli sağlık bakıma ihtiyaç duyduğunu kanıtladığını vurgulayan mahkeme, Azerbaycan’ın, Aleksandr Lapşine 30.000 ABD doları miktarında manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

İsrail’li ünlü blogger, sosyal medya üzerinden AİHM kararını duyurarak, avukatları Anna Maralyan ile Karina Moskalenko’ya teşekkürlerini sundu.

Hatırlanacağı üzere, Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ı ziyaret ettiği gerekçesiyle Rus ve Yahudi kökenli ünlü blogger Aleksandr Lapşin’e karşı dava açmıştı. 2017 yılında Belarus başkenti Minsk’te Azerbaycan’ın talebiyle gözaltına alınan Lapşin, daha sonra Bakü’ye teslim edilmişti. 20 Temmuz’da 3 yıl hapis cezasına çarptırılan blogger, 11 Eylül tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından “affedilerek” İsrail’e dönmüştü.

AİHM’e sunduğu dilekçesinde Lapşin, Bakü’de tutuklu olduğu sırada kendisine karşı kötü ve aşağılayıcı davranışlardan ve hatta suikast girişiminde bulunulduğundan şikayet etmişti. Azerbaycan hükümeti ise, Lapşin’in intihar teşebbüsünde bulunduğunu iddia etmişti.

ERMENİ HABER AJANSI