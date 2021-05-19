Sümela Manastırını 15 Haziran’da ziyaret açılması hedefleniyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan bölgenin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Temmuz ayında açılışı yapılması planlanan manastırın bulunduğu Altındere Vadisi üzerinde valilik, belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü iş birliği ile kır lokantası, kır kahvesi ve dinlenme yerleri oluşturuluyor.

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan bölgenin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Temmuz ayında açılışı yapılması planlanan manastırın bulunduğu Altındere Vadisi üzerinde valilik, belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü iş birliği ile kır lokantası, kır kahvesi ve dinlenme yerleri oluşturuluyor. Manastırın ulaşım ve park sorununu çözen 2 otopark da hazır hale getirildi.Manastırda incelemelerde bulunan Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu,” Sümela Manastırını 15 Haziran’da ziyarete açmayı hedefliyoruz”dedi

SÜMELA MANASTIRINDA ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Altındere Vadisi’nde devam eden çalışmaları inceledi. Yaklaşan turizm sezonu öncesinde çalışmaları bitirilmesini hedeflediklerini ifade eden Vali Ustaoğlu, “2020 yılının Temmuz ayında Cumhurbaşkanımızın telekonferansla katıldığı ve Kültür ve Turizm Bakanımızın bizzat buraya iştirakiyle ikinci etabı da ziyarete açmıştık. Manastırın içerisinde yer alan 12 tarihi yapının da restorasyonu tamamlandı. Birinci ve ikinci etap restorasyon çalışması da yüzde 70 civarında bir alana tekabül ediyor. Geçen yıl ikinci etabı da tamamlanıp ziyarete açılan Sümela’da üçüncü etapta, kısmen tehdit oluşturan yan cephelerdeki kaya düşmelerini engellemek için başlatılan bariyer çalışmaları 30 tane endüstriyel dağcı, 5 tane mühendis ve 30 tane daha diğer personellerle birlikte toplam 70 personelle çalışmalarımız devam ediyor” dedi

“15 HAZİRAN’DA AÇMAYI HEDEFLİYORUZ”

Vali Ustaoğlu,”Büyükşehir Belediyemizle ulaşım başta olmak üzere otopark alanlarıyla, sosyal tesisleriyle manastıra gelen ziyaretçilerin en iyi şekilde ağırlanması için ve bölgenin hizmet standardının daha iyi yere taşınması adına bir planlama yaptık. Ziyaretçilerimizin ulaşımını kolaylıkla sağlayabilmesi için minibüslerimizi tahsis ettik. 2 adet otopark alanı oluşturarak hizmete hazır hale getirdik,görüntü kirliliği oluşturan prefabrik yapıları kaldırdık. Karayolları tarafından vadide asfaltlama çalışmalarını yüzde 90 oranında tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün çalışmaları var. Dere üzerinde bin 100 metrelik yürüyüş yolu var. Onun da ihalesi yakın zamanda yapılacak.Sümela Manastırını 15 Haziran’da ziyarete açmayı hedefliyoruz” dedi

TRAFİKVE ULAŞIM SORUNU ORTADAN KALKACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yapılan çalışmalarla ilgili “Burası sadece Trabzon’un değil ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden. Buranın içinde bulunduğu Altındere Vadisi bizim açımızdan çok kıymetli bir alan. Buraya 2019 yılında göreve başlamamızla birlikte dokunuşlarda bulunmaya başladık. Her kurumu burada belli vazifeler üslendi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım ve restoranlar anlamında görev üstlenmiştik. Hangi kurumun neler yaptığını görme imkanı bulduk. Biz aşağıda iki tane büyük otopark yaptık. Gelen vatandaşlar ve turistler araçlarını oraya bırakıp ring halinde oradaki araçlarla burayı gezme imkanı bulacak. Buranın trafik anlamındaki sorunlu hali ortadan kalkacak” diye konuştu.

Zorluoğlu, Sümela Manastırı’na çıkılan yolun araç trafiğine kapattıkları için aynı yoldan yaylalara çıkacak olan vatandaşlar için alternatif bir yol gerektiğini belirterek “Bu çalışmayı da başlattık. 11 km’lik bir bağlantı yolu için çalışılıyor. İnşallah o da Ağustos sonu itibariyle bittiğinde yaylalara çıkacak olan vatandaşlarımızda rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabilecekler” şeklinde konuştu

SÜMELA MANASTIRI

Maçka’da Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında ‘Meryem Ana’ adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13’üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Sabah Gazetesi