Rusya’dan Ermenistan-Azerbaycan Sınırı Çalışmalarına Yardım

Moskova, Ermenistan-Azerbaycan arasında sınır belirleme müzakerelerinde arabuluculuk yapmayı önerdi.

Ermenistan Azerbaycan’ı geçen hafta sınıra asker göndermekle suçlamıştı. Bu durum etnik Ermeniler ve Azeriler arasında geçen yıl yaşanan çatışmaların altı haftadır durmasına neden olan ateşkesin ne kadar hassas olduğunu ortaya koydu.

Azerbaycan sınırı geçmeye çalıştığı iddiasını reddetti ve askerlerinin yalnızca kendi cephesini savunduğunu söyledi. Ermenistan ise Cuma günü yaptığı açıklamada Azerbaycan’ı asker çekme sözünde durmamakla ve sınırı geçmekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yaptığı açıklamada Rusya’nın sınırın yeniden belirlenmesi ve çizilmesi için yardım sağlamayı önerdiğini bildirdi.

Lavrov, Moskova’nın danışman ya da arabulucu olarak katıldığı ortak bir Ermeni-Azeri komisyonunun kurulmasını da önerdiğini aktardı.

Ermenistan Hükümeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ise TASS haber ajansına yaptığı açıklamada sınır çizme çalışmalarının Azeri askerleri Ermenistan topraklarından çekilmeden başlayamayacağını söyledi.

Ancak Interfax haber ajansına göre Ermenistan Savunma Bakanlığı Çarşamba günü erken saatte yaptığı açıklamada Ermeni ve Azeri savunma yetkilileri arasındaki görüşmelerin halihazırda sürdüğünü bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Makul bir süre içinde barışçı bir çözümün yokluğunda – Azerbaycan ordusunun herhangi bir önkoşul olmaksızın eski konumuna dönmemesi durumunda – Ermenistan silahlı kuvvetleri zor kullanmak da dahil, sorunu başka yollarla çözme hakkına sahiptir” denildi.

Moskova, çatışmalarda etnik Ermeniler’in Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresinde 1990’lardan beri kontrol ettikleri topraklardan Azeri birlikleri tarafından sürülmelerinin ardından Kasım ayında ateşkesin sağlanmasına yardımcı olmuştu.

Ermenistan’da askeri üssü bulunan Rusya bölgeye barış gücü askerleri yollamış ve ateşkesin sağlanmasına yardım etmişti. Ermenistan’la güçlü bağları ve karşılıklı savuna anlaşması olan Rusya, Azerbaycan’la iyi ilişkilerini koruyor.

VOA