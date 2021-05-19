Netflix, Ermeni yapmı iki film satın aldı

ABD’li dijital yayın servisi Netflix, Ermeni film yönetmeni Sarik Andreasyan’ın “Deprem” adllı filmini satın aldı. Rusya ile Ermenistan’ın işbirliğiyle çekilen “Deprem”, 7 Aralık 1988 Spitak depremini anlatıyor.

“Mars Media” sinema şirekti, “Netflix’e 5 film sattığını duyurdu. Bu filmler arasında Ermeni yönetmen Hraçya Keşişyan’ın “Teşekkürler, baba” adlı filmi de yer aldı.

Andreasyan ve Keşişyan’ın filmlerinin yansıra, Aleksandr Kirienko’nun “İvanovlar”, Taisia İgumenntsyeva’nın “Kraliçe” ve Konstantin Stotski’nin “İmha Emri” adlı filmleri de ABD’li yayın servisine satıldı.

Rusya ve BDT ülkelerin vatandaşları, bu beş filmi Netflix üzerinden izleyebilecektir.

ERMENİ HABER AJANSI