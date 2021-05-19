Kanada Karabağ’a ek olarak 1 milyon dolar daha verecek

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould Dağlık Karabağ ihtilafının çözümünü desteklemeye ve savaştan sonra hümaniter yardımda bulunmaya devam ettiklerini ifade ettiler.

Kanada Hükümeti 2020 yılında savaşın hemen ardından maddi desteğe ek olarak Artsakh Cumhuriyeti’ne Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin çabalarına destek olarak 1 milyon dolar daha verecek.

Aynı zamanda Kanada tarafından Ermenistan ve Azerbaycan’a gerginliğin azalmasına yönelik adımlar ama çağrısı yapılıyor ve esirlerin serbest bırakılması, ölenlerin cesetlerinin iadesi, tüm savaş suçlarının soruşturulmaları ve mayın temizleme çalışmalarında işbirliği hakkında da mesaj veriliyor.

Devlet yetkililerin açıklamalarına Kanada Karabağ meselesinin çözüm sürecinde AGİT Minsk Grubunun çalışmalarını destekelemeye devam ediyor ve sadece bu formatta iki tarafın barışçıl diyaloğunu teşvik ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI