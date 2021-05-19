Hindistan, ihlalcı Azerbaycan’ı Ermenistan topraklarından çekilmeye çağırdı

Hindistan, Ermenistan ile Azebaycan sınırında meydana gelen gerginlikten dolayı endişelerini dile getirdi.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Askeri hareket yoluyla yapılan sınır ihlalleri, durumu istikrarsızlaştırarak savaş eylemlerinin yeniden başlamasına yol açabilir. Sınırı ihlal eden tarafı, kendi silahlı kuvvetlerini hemen geri çekmeye ve olası yeni provokasyonları önlemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın, ikili anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülmesinden her zaman yana olduğunu vurgulayan sözcü, “Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrar, bölgesel güvelik açısından önemlidir” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, 12 Mayıs tarihinde Azerbaycan’ın silahlı kuvvelerine ait bir grup asker, Ermenistan’ın Syunik ve Gegharkunik idari bölgelerinde birkaç noktada Ermenistan devlet sınırını ihlal ederek 2-3 kilometre kadar ilerlemişti.

ERMENİ HABER AJANSI