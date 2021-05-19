ESU: “1915 Soykırımı inkar edilmeye devam ediyor”

Avrupa Süryaniler Birliği (ESU), Pontos Rum Soykırımı’nın 102’nci yılında yazılı bir açıklama yayınlayarak katledilenleri andı. “Pontos Rum Soykırımı Anma Günü’nde şehitlerin kutsal hatıralarını anıyor, dünyanın dört bir yanındaki Pontos Rum’larının yaşadığı soykırımın tanınması ve adaletin sağlanması için yanlarındayız” diyen ESU, soykırımın tanınmasının gelecekteki soykırımları önlemek için hayati bir önem taşıdığına değindi.

Avrupa Süryaniler Birliği (ESU), 1915’te İttihat ve Terakki yönetimi tarafından 1,5 milyon Ermeni ve 300 bine yakın Süryani’nin katledildiği Soykırımın son ayağı olan Pontus Rum Soykırımı’nın yıl dönümünde yazılı bir açıklama yayınladı. Katledilen Pontos Rum’larının anıldığı açıklamada soykırımın tanınmasının gelecekteki soykırımları önlemek için hayati bir önem taşıdığının da vurgusu yapıldı.

ESU’nun açıklamasında, “Bugün 19 Mayıs’ta, Osmanlı’nın Türk yönetimi tarafından Pontos Rum halkına karşı işlenen 1915 Pontus Rum Soykırımı’yla 353 bin insan katledildi, yüzbinlerce insan ise insanlık dışı koşullarda kültürel, sosyal ve ekonomik yıkımlarla hayatını kaybetti” denildi.

Yerli halk olan Pontos Rumlarının, 1914-15 döneminde Süryani ve Ermeni halkları ile diğer Hıristiyan varlıklar gibi soykırım ve imha politikaları ile karşı karşıya kaldıkları vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “1915 soykırımı sırasında 3 milyondan fazla Hıristiyan katledildi, çocuklar ve kadınlar Müslümanlaştırıldı. Dini, kültürel, sosyal anıtlar, tarihi miraslar tahrip ve gasp edilerek el konuldu. Pontos Soykırımı sırasında 353 bin insan katledildi, binlercesi can verdi, 300’den fazla okul, 500 kilise, manastır ve anıt yıkıldı. 1915 soykırımının ardından bölgede artık Hıristiyan Pontos Rum’ları kalmadı.”

“Soykırımın travma ve hafızası hala mevcut ve canlı”

On this day of May 19, Greek Pontic Genocide Remembrance Day, ESU commemorate and honor martyrs of 1915 genocide against Greek Pontic people of Pontus leaving 353.000 martyrs with social, cultural and economic destruction. pic.twitter.com/NivPNcgJVa — EuropeanSyriacUnion (@esu_int) May 19, 2021

Soykırımın travma ve hafızasının bugün hala canlı olduğunu dile getiren ESU, “Hıristiyan topluluklara karşı 1915 Soykırımı ve bugün Pontos Rum Soykırımı’nı hatırladığımız gibi zorunlu göç ve diaspora ile karşı karşıya kaldıkça, dünyanın dört bir yanına dağılmış ilgili topluluklar arasında unutulmayan hafıza ve travma hala çok mevcuttur ve canlıdır” dedi.

İnkar sürüyor

Bir asırdan fazladır Türkiye’nin 1915 Soykırımını inkar etmeye devam ettiğinin altı çizilen açımlamada, ayrıca Cumhuriyet siyaseti ve uygulamalarının da Pontos Rum’larının köklü tarihini yok etmek için bir başka adım olduğuna değinildi.

ESU’nun açıklaması şöyle devam ediyor: “Ülkede 1915 Soykırımına değinilmezken, nefret söylemi ve Hıristiyan düşmanlığı Türkiye’de derin bir şekilde kazınmaya devam ediyor ve genellikle siyasi liderler tarafından kullanılıyor. Pontos Rum Soykırımı Anma Günü’nde şehitlerin kutsal hatıralarını anıyor, dünyanın dört bir yanındaki Pontos Rum halkının yaşadığı soykırımın tanınması ve adaletin sağlanması için yanlarındayız. Soykırımın tanınması, gelecekteki soykırımları önlemek için de hayati önem taşır.”