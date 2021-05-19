Erdoğan’ın antisemit sözlerine ABD’den kınama, Türkiye Hahambaşılığı’ndan savunma

Dün İsrail-Filistin ile ilgili konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail’in Filistinlilere saldırılarından bahsederken tüm Yahudilerin ‘cibiliyetinde’ insan katletmekten zevk almak olduğunu iddia etti. ABD Dışişleri Sözcüsü Erdoğan’ın antisemit sözlerini kınadıklarını söyledi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı ise Twitter’dan yaptığı İngilizce paylaşımda Yahudileri ‘kan emmekle’ suçlayan sözleri sonrasında Erdoğan’ı savundu.

Beştepe’de Konuşma

İsrail-Filistin’de devam eden şiddeti değerlendirdiği konuşmasının sonlarına doğru Erdoğan şu sözleri söyledi:

Bir Yahudi başbakan […] ‘generalliğimde ne zamanki Filistinlileri öldürüyordum, bana en büyük zevki o veriyordu’ demişti. Bunu ziyaretimde Türkiye Cumhuriyeti başbakanı şahsıma söylüyordu. Bunların [Yahudilerin] cibiliyetinde bu var. Bunlar kan emmekle ancak.

Ardından ekledi:

Bunlar zaten terörden gelmiştir. Hepsi terör içerisinde yetişmişler.

Erdoğan, bu sözler ile Yahudilerin doğası gereği katil olduğunu, tarihsel kalıplarda da olduğu gibi ‘kan emici’ olduğunu iddia etmiş oldu. Erdoğan daha önce de antisemit söylemlerde bulunmuştu. 2019’da Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması gündem olunca İsrail’in hareketlerine karşı Türkiye Yahudilerini koz olarak ortaya koymuştu.

Dışardan Kınama, Sadık Yahudilerden Savunma

Erdoğan’ın Yahudilerin ‘cibiliyetinde kan emmek‘ olduğunu söylemesi üzerine ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price Biden Hükümeti adına açıklama yaptı. ABD Hükümeti adına: ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi karşıtı sözleri kınanacak nitelikte ve dünya sahnesinde ya da hiçbir yerde yeri yok.’ dedi.

Turkish President Erdogan’s anti-Semitic remarks are reprehensible and have no place on the world stage — or anywhere. We call on Turkey to refrain from language that could incite further violence. The U.S. is focused on bringing an end to the conflict. https://t.co/6CmhSGqn0m — Ned Price (@StateDeptSpox) May 18, 2021

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’na ait ‘Türk Yahudi Toplumu’ adlı hesap ise imzasız bir Twitter paylaşımı ile Erdoğanı savunmaya geçti. Paylaşımın İngilizce yapılmış olması hedefin dış kaynaklar olduğunu açıkça gösteriyor.

Açıklama şöyle diyor: Bölgedeki trajediler son derece üzücü olsa da – ve antisemitizmin küresel yükselişi kabul edilemez – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın antisemit olduğu iması haksızdır ve kınanmalıdır. Aksine, bize karşı her zaman yapıcı, destekleyici ve cesaretlendirici olmuştur.

While tragedies in the region are deeply saddening – & global rise of anti semitisim is unacceptable- it is unfair & reprehensible to imply that President Erdogan – @tcbestepe – is antisemitic. On the contrary, he has always been constructive, supportive & encouraging towards us. https://t.co/XMfV5bXicb pic.twitter.com/CBAIX0lSvo — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) May 19, 2021

Paylaşım, ay başında Erdoğan’ın azınlık liderleri ile yaptığı iftarın fotoğraflarıyla beraber yapıldı. Bu paylaşımla Yahudi toplumunun resmi kurumu açıkça antisemit olan bir açıklamayı ve daha önce de antisemit sözler sarf eden bir liderin antisemit sözlerini savunmaktadır. Açıklamanın devlet baskısı altında yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

https://www.avlaremoz.com/2021/05/19/erdoganin-antisemit-sozlerine-abdden-kinama-turkiye-hahambasiligindan-savunma/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=erdoganin-antisemit-sozlerine-abdden-kinama-turkiye-hahambasiligindan-savunma&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=erdoganin-antisemit-sozlerine-abdden-kinama-turkiye-hahambasiligindan-savunma