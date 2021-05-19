Çipras ‘Pontus Rum Soykırımı’nı andı

Eski Yunanistan Başbakanı ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras Birinci Dünya Savaşı sırasındaki “Pontus Rum soykırımı”nı anarak bunun sonucunda Hellenizmin önemli bir kısmının yok olduğunu söyledi.

Çipras sosyal medya hesabı üzerinden “Uzun bir tarihi olan Hellenizmin önemli bir parçasının yok olmasına neden olan Pontus Rum soykırımının kurbanlarını anıyoruz. Yunanistan’ın kültürel ve ekonomik restorasyonuna katkıda bulunan Pontus Rumları’nn anıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Çipras ayrıca tarihi gerçekleri kabullenmenin, desteklemenin ve hatırasını canlı tutmanın geçmişe ait değil bugün ve yarınla ilgili bir mücadele olduğunu belirtti.

Euronews