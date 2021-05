CFWIJ: Hedef gösteren medya kuruluşları Karel Valansi’den özür dilemeli

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), İsrail’in Filistin’e saldırıları sonrasında gazeteci Karel Valansi’yi, ırkçı ifadelerle hedef gösteren haberler yapan kuruluşların özür dilemesini talep etti.

DUVAR – Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi’yi hedef gösteren haberlere tepki gösterdi.

Hükümet yanlısı medyada Valansi’nin hedef gösterildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şalom Gazetesi köşe yazarı Karel Valansi, İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırıların ardından, hükümet yanlısı yayın kuruluşları tarafından ırkçı saldırılara hedef gösterildi. Gazeteci, çıkan haberlerin ardından birçok kullanıcı tarafından çevrimiçi karalama kampanyasına maruz kaldı. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ) söz konusu çirkin saldırıları kınıyor, Karel Valansi ve bütün gazetecilerle dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz. Hiçbir gazeteci hakkında ayrımcılık yapılmamalıdır.”

Karel Valansi’nin 4 yıl önce, İstanbul’daki Neve Şalom Sinagogu’na yapılan saldırıya gösterdiği tepkinin de haberlerde yer aldığı ifade edilen açıklamda, “Gazetecinin dört yıl önce Türkiye’de bulunan bir sinagoga yapılan saldırıya dair yaptığı eleştirel paylaşımı da öne sürülerek, gazetecinin ülkeler arasındaki çatışmalara yorum yapmadığı iddia edildi” denildi.

Haberlerin Valansi’nin Yahudi karşıtı nefret söylemlerinin hedefinde olduğu aktarılan açıklamada, daha önce de Valansi’yi hedef gösteren haberler yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak Karel Valansi’ye yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri kınıyoruz. Valansi ve tüm kadın gazetecilerin yanındayız. Hedef gösteren medya kuruluşlarından Karel Valansi’den özür dilemelerini talep ediyoruz. Hiç kimsenin dini, dili, ırkı söz konusu saldırılara konu edilemez” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

#Turkey: Pro-state news media outlets targeted journalist @karelvalansi with racist and antisemitic attacks following the violence in Palestine. #CFWIJ condemns this attempt to use the trauma of a people to justify bigotry, and demands an apology!

Read: https://t.co/XmPVEVDc6g pic.twitter.com/sI34iFkDlK

— #WomenInJournalism (@CFWIJ) May 19, 2021