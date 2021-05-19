Buisson: Azerbaycan, Ermeni savaş esirler konusunun AP’de görüşülmesini engellemeye çalışıyor

Azerbaycan’da tutuklu bulunan Ermeni savaş esirlerin konusu, 20 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu’nda görüşülecek. Fransız itibarlı “Le Figaro” dergisinin Müdür Yardımcısı, gazeteci Jean–Christophe Buisson, Azerbaycan’ın, bu konunun AP gündemine gelmesine karşı lobicilik yaptığını yazdı.

Azerbaycan’ın, AP üyelerine ilettiği mektuplardan parçalar yayınlayan Buisson, “Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu’nun üyelerine endişe verici mektuplar iletiyor. Artsakh Savaşında karşı saldırı mı? İnsancıl hukuka saygı mı? Yalandır! Dini anıtları korumak mı? Yalandır!” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/05/19/Azerbaycan-Avrupa-Parlamentosu-Ermeni-esir/208265