Azerbaycanlı silahlı askerler yasadışı bir şekilde Ermenistan sınırlarını ihlal edip Ermeni çobanlarını tehdit ettiler

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, kendi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak Ermenistan devlet sınırını ihlal eden Azerbaycanlı silahlı askerler hakkında bazı detaylar sundu.

Özellikle Ermenistan’ın Gegharkunik ve Syunik idari bölgelerinde 12-13 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan ordusu askerlerinin silahlarla devlet sınırını ihlal edip Ermenistan topraklarında bulunan Ermeni çobanlarını tehdit ettiklerine dair haberler doğrulandı.

Syunik idari bölgesinde Goris ilçesine bağlı Verişen köyü ve Sev liç gölü arasında yer alan bölgede 12 Mayıs sabah erken saatlerinde Azerbaycanlı askerler kendi hayvanlarını otlatan Ermeni çobanına yaklaşıp silahla tehdit etmişler ve yaylayı derhal terk etme talimatı verdiler.

Aynı olay Gegharkunik idari bölgesindeki Verin Shorzha köyünde de yaşandı. Burada Azerbaycanlı askerler Ermeni çobanıyla Ermenice de konuşmuşlar ve yine silahla tehdit etmişler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/05/19/Azerbaycanlı-silahlı-askerler-Ermenistan/208299