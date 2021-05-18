Rus birlikleri Ermenistan’ın Syunik sınır bölgesine sevkedildi

Rus askerleri Ermenistan’ın Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin birliklerinin ihlal ettiği Syunik sınır bölgesinde sevk edildi.

Çok sayıda askeri gücün yerleştirmesinin herhangi bir olumsuz olaya izin vermeme amacı var.

Askerler, Goris kentinde halk tarafından çok iyi karşılandı, her konuda vatandaşlardan yardım aldı.

Hatırlanacağı üzere 12 Mayıs tarihinde Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait bir grup asker, Ermenistan’ın devlet sınırını ihlal ederek yerleşim yerlerine doğru ilerlemiştir. Ermenistan yönetiminin konuyla ilgili diplomatik çabaları sürüyor.

ERMENİ HABER AJANSI