Paşinyan ABD ile Azerbaycan’ın sınır ihlalini görüştü

Ermenistan medyasına yansıyan bilgilere göre Nikol Paşinyan, Ermeni Soykırımı’nın yıldönümünde yapılan açıklamadan dolayı ABD Başkanı’na teşekkür ederek bunun önemine dikkat çekti.

Söz konusu haberlere göre ABD tarafı, Azerbaycan güçlerinin Ermenistan sınırındaki eylemlerini kabul edilemez ve kışkırtma olarak kabul etti ve, Ermenistan topraklarından çekilmesi talebiyle Azerbaycan yönetimine başvuracaklarını ifade etti.

Danışman Sullivan, Ermeni tarafının sorunları askeri değil, diplomasi yoluyla çözme adımlarını övdü.

Haberlere göre ABD ayrıca Azerbaycan’da tutulan Ermeni tutsaklarla ilgili endişelerini dile getirerek geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ermenistan Hükümeti’nin demokrasiyi güçlendirme taahhüdünü övdü ve ABD’nin demokratik gündemini ilerletmesi için Ermenistan’a yardım etmeye devam edeceğine dair güvence verdi.

Sullivan Azerbaycan ile de görüştü

Sullivan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın servisine göre, Jake Sullivan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son gerginliklerle ilgili endişelerini dile getirdi ve bu tür farklılıklara “barışçıl bir çözümün önemini” vurguladı

Açıklamaya göre, ABD’li yetkili uluslararası sınırın çizilmesi için “taraflar arasında yapıcı tartışmalara” ihtiyaç olduğunu vurguladı ve ülkesinin bölgedeki uzlaşmaya olan bağlılığını ifade etti.

Ermenistan Syunik bölgesinde Azerbaycan güçlerinin sınır ihlal ettiğini belirterek soruna uluslararası diploması çerçevesinde çözüm bulmaya çalışıyor. Azerbaycan ise uluslararası alanda tanınan sınırlarını restore etme çalışmaları yürüttüğünü söylüyor.

Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı Mojtaba Zolnuri, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki duruma ve Azerbaycan’ın sınır ihlallerine değindi.

Zolnuri, “İran İslam Cumhuriyeti’nin konumu çok açık ve belirleyicidir. Bölgede herhangi bir değişikliği kabul etmiyoruz, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü korunmalıdır ve sınırlarımıza yakın herhangi bir bölge dışı gücü kabul etmiyoruz. Ermenistan topraklarının bir kısmını almak isterlerse sınırlarımız değişir, yani yeni bir sorunumuz olur, bu bizim açımızdan kabul edilemez. Geçmişin sınırları tam olarak korunmalı, İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan ile ortak sınırı korunmalıdır” dedi.

(Ermenistan Kamu Radyosu, BBC Azerbaycan)

Agos