Papa Francis’in Dua Maratonu’na Efes Meryem Ana Kilise’si 19 Mayıs’ta ev sahipliği yapacak

HYETERT – Mayıs ayı Hristiyan dünyasında Meryem Ana ayı olarak da anılır. Mayıs ayı boyunca her gün yapılan Tesbih Duası ile imanlılar Meryem Ana’dan şefaat diler.

Bu yıl Papa Francis, içinde bulunduğumuz Pandemi koşullarını dikkate alarak bu pandeminin sona ermesi için dünyanın dört bir yanında Bakire Meryem’e adanan ibadethanelerle birlik içinde dua etmek için bir takvim yayımladı. Mayıs ayının her günü için belirli dua niyetleri olan bu takvimin rehberliğinde, dünyanın dört bir yanında Meryem’e adanmış tüm ibadethaneler, tek bir cemaat olarak dualarını göğe yükseltiyorlar.

Tesbih Duaları, Vatikan’ın resmi haber ajansı Vatican News’un Facebook sayfası üzerinden veya Youtube kanalından her gün Türkiye saati ile saat 19.00’da canlı yayınlanıyor.

Türkiye’de Meryem Ana’ya adanmış ibadethanelerin belki de en bilineni olan Efes’teki Meryem Ana Evi de bu takvimde yerini almıştı. 19 Mayıs tarihine özel seçilmiş dua niyeti ise ‘Savaş halindeki halklar ve dünya barışı’ olarak seçilmiş. Pandemi kısıtlamaları devam ettiği için cemaatin katılımının olamayacağı Tesbih Duası, İzmir Başpiskoposluğu resmi YouTube kanalından da naklen izlenebilecek.