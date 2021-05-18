Kudüs Ermeni Patrikliği’nin ruhanilerinden biri ırkçı saldırıya maruz kaldı

Kudüs Ermeni Patrikliği’nin ruhanilerinden biri, ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Gazeteci Sago Areyan’ın paylaştığı habere göre saldırı, aşırıcı Yahudiler tarafından düzenlendi.

Saldırıya maruz kalan ruhaniye ilk yardım gösterildi, hayatının tehlikede olmadığı duyuruldu.

Areyan, “Bazı kaynaklara göre, saldırganlar gözaltına alındı. Ermeni Patrikliği, konuyla ilgili özel bir açıklama yapacak” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/05/18/Kudüs-Ermeni-saldıırı/208262