Karabağ’da ‘Benim vatanım’ başlıklı uluslararası fotoğrag sergisi açılıyor

21 Mayıs tarihinde Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Martakert şehrindeki Kültür Sarayı’nda ‘Benim vatanım’ başlıklı uluslararası fotoğraf sergisi açılacak.

Sergi koordinatörlerinin sözlerine göre bu sergi Artsakh Ermenilerie dayanışma ifadesi olarak organize ediliyor.

Katılımcılar arasında hem Ermenistan, hem de başka ülkelerden birçok fotoğraf sanatçısı yer alacak.

Sergilenecek fotoğraflarda insanların gündelik hayatı, tabiyat, şehirler, kiliseler, insanlar ve onlara sevindiren, üzen her şey resmediliyor, çünkü bu bütünlük onların vatanıdır.

Kareler hem Ermenistan, hem Artsakh Cumhuriyeti, hem de katılımcıların kendi ülkelerini gösteriyor.

Katılımıcı ülkeler arasında Artsakh, Ermenistan, İsrail, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Slovakya var.

ERMENİ HABER AJANSI