Fransa Dışişleri Bakanı Ermenistan sınırlarından Azerbaycan ordusunun dışarı çıkarılması için anlaşmaya çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ermenistan devlet sınırlarını ihlal edip içeri giren Azerbaycan ordusunun geri çekilmesi ve Ermenistan topraklarını terk etmesi konusunda Bakü ve Yerevan’a anlaşma çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Ermeni ve Azerbaycan’lı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü.

Bakanlığın aktardığı bilgilere göre Jean-Yves Le Drian bu konuyla ilgili Fransa’nın derin endişesini ve Ermenistan toprak bütünlüğünü tamamen desteklediğini ifade etti.

Fransa olayların gelişmesini dikkatle takip ediyor ve taraflara Azerbaycan ordusunun geri çekilmesini sağlama konusunda müzakereleri devam etme çağrısında bulunuyor.

Bir kez daha 9 Kasım ateşkes anlaşmasından sonra çözülmeyen sorunların AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığı çatısı altında çözülmesi gerektiğini vurgulandı.

ERMENİ HABER AJANSI